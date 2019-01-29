Спасаем зубы после праздников: как вернуть улыбке свежесть после долгих застолий

Чем опасны новогодние возлияния и переедание для здоровья зубов — рассказывают стоматологи.

Инна Вирабова, стоматолог-хирург, эксперт Oral-B и Blend-a-med, президент Международной ассоциации стоматологов (IDA).

Скрытая угроза в каждом кусочке

Новогодние праздники — это волшебное время семейного уюта, теплых и душевных встреч за чашечкой чая или бокалом красного вина, а также абсолютное ничегонеделание. Режим, в котором многие из нас проводят эти дни, не может не отразиться на состоянии всего организма в целом и полости рта в частности. Принимая пациентов после длительных выходных, я часто слышу о том, что уделять внимание тщательному уходу за полостью рта было просто некогда, а некоторые и вовсе заявляют, что делали это умышленно — «праздники» ведь! Поэтому я уже не удивляюсь, когда «хорошо отдохнувшие» пациенты отмечают потемнение зубов, жалуются на повышенную чувствительность и в целом неважное состояние зубов и десен, плюс на фоне некачественной гигиены обостряются старые «болячки».

Первая причина потемнения эмали в данной ситуации — употребление красящих продуктов и напитков, в первую очередь — красного вина: оно способно стойко окрасить ткани зубов в довольно короткие сроки. По-хорошему, после красного вина нужно ополаскивать полость рта простой водой, но вряд ли кто-то задумывается об этом во время праздничного застолья. Темный пигментированный зубной налет мог появиться и после употребления большого количества чая или кофе (особенно без молока). Конечно, какой праздник без чашечки-другой горячего напитка со сладостями — однако этого достаточно, чтобы без должного ухода сияние вашей улыбки померкло.

Газированные напитки, включая шампанское, без которого не обходится ни один Новый год, часто вызывают возникновение повышенной чувствительности зубов и появление трещин на эмали. На будущее, чтобы предотвратить это, лучше пить их через трубочку.

Фруктовые соки, гранаты, мандарины и другие цитрусовые опасны для зубов содержанием кислот в составе. Кроме того, волокна и кусочки некоторых фруктов иногда застревают в межзубных промежутках — вы можете этого даже не заметить. И тогда, если вы не пользуетесь зубной нитью регулярно, эти кусочки на какое-то время там так и останутся, раздражая слизистую и провоцируя активное размножение бактерий. Шоколад, карамель, пирожные и всевозможные продукты с высоким содержанием простых, или быстрых, углеводов и высоким гликемическим индексом создают для бактерий идеальные условия.

Поглощая и перерабатывая сахар, бактерии выделяют кислоту, которая разрушает зубы, раздражает десны, может вызывать кровоточивость, воспаление и как следствие — «расшатать» зубы. Достаточно несколько раз плохо почистить зубы при таком рационе, чтобы в невычищенных остатках пищи и липком налете поселились микроорганизмы, которые используют эти остатки как строительный материал для своего нового «дома», прочно закрепленного на поверхности зуба, — так называемой зубной бляшки. За 12 часов такая бляшка поглощает из слюны достаточно кальция, чтобы минерализоваться, превращаясь в зубной камень. Удалить его без помощи стоматолога практически невозможно. Под защитой твердой оболочки зубного камня бактерии могут стать гораздо опасней.

Как не положить зубы в стакан

Новый год — это прекрасный повод начать правильный уход за полостью рта. Первым шагом может стать консультация стоматолога. Скорее всего, после долгих и бесконтрольных праздничных дней ваши зубы нуждаются в профессиональной гигиене, которая поможет избавиться от налета, зубного камня и предотвратить развитие кариеса. Такая процедура в кабинете стоматолога поможет восстановить здоровое состояние зубов и десен, обезопасив вас от риска возникновения гингивита, кариеса и их осложнений.

После профессиональной чистки есть смысл пройти курс реминерализующей терапии, во время которого ткани зубов насыщаются необходимыми веществами. Если стоматолог не выявит противопоказаний (к ним относятся и кариозные полости, которые обязательно нужно залечить заранее), то после этой процедуры можно провести отбеливание. Имейте в виду: искусственные материалы отбеливанию не поддаются, поэтому пломбы на видных местах придется заменить, если отбеленные зубы окажутся значительно светлее.

Следующий щаг — поддерживать полученный результат. Когда стоматолог выполнит свою задачу, все зависит от вас: только качественная гигиена, ежедневных уход и ответственное отношение к собственным зубам позволят вам сохранить красоту и здоровье улыбки.

Заведите привычку полоскать рот теплой водой после каждого приема пищи, красящих, газированных и алкогольных напитков, а также использовать зубную нить. Именно она поможет предотвратить появление темного налета вдоль стенок зубов и избавит вас от остатков пищи в межзубных промежутках. А вот о зубочистках лучше забыть: это неэстетично, негигиенично, и острым концом можно легко повредить десну.

Я бы порекомендовала обзавестись ирригатором и электрической зубной щеткой с 3D-технологией, датчиком давления и функцией определения зоны чистки. За счет того, что у нее компактная круглая насадка, она очищает зубы со всех сторон. Щетинки закруглены на концах, чтобы исключить возможность появления царапин на эмали. Пульсирующие движения насадки рыхлят налет, «отрывают» его от поверхности зуба, а возвратно-вращательные — удаляют его даже из самых труднодоступных и узких участков. Благодаря этой технологии, щетка борется с пришеечным налетом на зубах, который чаще всего становится причиной воспаления десен и их кровоточивости. Дыхание становится свежим, возвращается естественная белизна. Для профилактики можно периодически использовать отбеливающую насадку с полирующей чашечкой в режиме отбеливания и режим массажа десен, который есть у щеток серии Oral-B GENIUS.

Одна из самых полезных функций этих щеток, на мой взгляд (не считая, конечно, определения зоны чистки через приложение для смартфона), — это контроль давления. Он позволяет регулировать ту силу, с которой вы давите на щетку, что избавит вас от появления повышенной чувствительности зубов и травмы десен.

Электрическими щетками могут пользоваться не только взрослые, но и дети. Мануальные навыки в маленьком возрасте развиты еще не очень хорошо, а гигиена полости рта должна быть особенно качественной. Поэтому с 3 лет уже можно использовать электрическую щетку, которая в игровой форме научит малыша правильно чистить зубы и предотвратит развитие кариеса. Более того, благодаря незначительной вибрации, щетка отлично приспосабливает ребенка к обстановке стоматологического кабинета, что в разы упрощает психологическую нагрузку от похода к стоматологу. Но помните, что в независимости от выбора щетки, любая чистка зубов маленького ребенка должна контролироваться родителями для безопасности и эффективности процедуры.

В заключение напомню, что посещать стоматолога для профилактического осмотра нужно два раза в год, причем даже в том случае, если нет никаких жалоб. С детьми лучше приходить к доктору чаще, например, каждые 3 месяца. Если уж решили с нового года следить за своим здоровьем, то настраивайтесь серьезно!

Андрей Григорьянц, кандидат медицинских наук, руководитель научно-клинического центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, эксперт Oral-B и Blend-a-med.

Период отпусков и праздников прекрасен, но в большинстве случаев сопровождается нарушением привычных ритмов и здорового образа жизни. Что касается чистки зубов, то в эти дни у многих отсутствует регулярность. Вредная пища, злоупотребление сладким, кислым и алкоголем и нерегулярность чистки за одну-две недели приводят зубы в ослабленное состояние. Большое количество красящих компонентов в еде и напитках способствуют снижению белизны зубов. Желтые зубы — это то, что обычно больше всего расстраивает пациентов. Именно поэтому после праздников необходимо уделить особое внимание восстановлению эмали зубов и слизистой оболочки полости рта. Мы привыкли приводить в порядок весь организм в целом, и зубы требуют того же.

В первую очередь возвращаемся к правильному режиму, а именно — чистим зубы утром и вечером, создавая таким образом во рту благоприятный здоровый фон. Применяем все средства личной гигиены: зубную щетку, пасту, зубную нить, ирригатор, ополаскиватель. Кстати, в этот период особо эффективны электрические зубные щетки с возвратно-вращательной технологией, которые не только «наводят порядок» в полости рта, но еще и оказывают легкий массажный эффект на десны и помогают безопасно отбелить зубы в домашних условиях. Возвращая зубам здоровье, получаем эстетический бонус: зубы становятся светлее, а улыбка — ярче.