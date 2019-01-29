2019-01-29T22:16:07+03:00
Общество

Минюст решил внести ясность, когда коррупцию можно считать "вынужденной"

В пресс-службе Министерства юстиции привели примеры ситуаций, когда чиновника могут не посчитать виновным, даже если на него пала «черная тень коррупции»
Игорь ЯКУНИН
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Полный список примеров Минюст опубликует после общественного обсуждения предложенных им поправокПолный список примеров Минюст опубликует после общественного обсуждения предложенных им поправокФото: Евгения ГУСЕВА
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1. Когда невозможно предотвратить конфликт интересов - родственники госслужащих работают в сферах, которые эти чиновники курируют.

Минюст полагает, что подобных ситуаций сложно избежать в малых моногородах, отдельных районах Крайнего Севера, в закрытых административно-территориальных образованиях. Мол, там каждый второй друг другу сват или брат, и за что бы чиновник в мэрии или поселковом совете ни отвечал - почти всегда там найдется ближний или дальний родственник.

2. Когда бывшие члены семьи госслужащего не соглашаются предоставить данные о доходах и расходах общих детей.

Логика Минюста такова: вот, к примеру, развелся глава департамента с женой, уехала она с детьми в другой город или страну, да еще там вышла замуж - кто и какими клещами вытащит из нее отчет о том, кушают ее отроки на золоте или на серебре?

3. Когда несоблюдение антикоррупционных запретов и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием.

Минюст, очевидно, имеет в виду ситуации, когда деньги на лечение может перечислить любая структура, в том числе и та, с которой заболевший чиновник так или иначе был некогда связан.

Полный список примеров Минюст опубликует после общественного обсуждения предложенных им поправок. А устанавливать объективность всех «обстоятельств непреодолимой силы» должна спецкомиссия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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