Минюст решил внести ясность, когда коррупцию можно считать "вынужденной"

1. Когда невозможно предотвратить конфликт интересов - родственники госслужащих работают в сферах, которые эти чиновники курируют.

Минюст полагает, что подобных ситуаций сложно избежать в малых моногородах, отдельных районах Крайнего Севера, в закрытых административно-территориальных образованиях. Мол, там каждый второй друг другу сват или брат, и за что бы чиновник в мэрии или поселковом совете ни отвечал - почти всегда там найдется ближний или дальний родственник.

2. Когда бывшие члены семьи госслужащего не соглашаются предоставить данные о доходах и расходах общих детей.

Логика Минюста такова: вот, к примеру, развелся глава департамента с женой, уехала она с детьми в другой город или страну, да еще там вышла замуж - кто и какими клещами вытащит из нее отчет о том, кушают ее отроки на золоте или на серебре?

3. Когда несоблюдение антикоррупционных запретов и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием.

Минюст, очевидно, имеет в виду ситуации, когда деньги на лечение может перечислить любая структура, в том числе и та, с которой заболевший чиновник так или иначе был некогда связан.

Полный список примеров Минюст опубликует после общественного обсуждения предложенных им поправок. А устанавливать объективность всех «обстоятельств непреодолимой силы» должна спецкомиссия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взятка непреодолимой силы: К чему может привести смягчение антикоррупционного законодательства

Адвокат Игорь Скрипка прокомментировал «КП» инициативу Минюста, связанную с тем, что чиновников «из-за обстоятельств непреодолимой силы» могу не наказывать за какие то коррупционный действия (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Генпрокуратура: В России стали чаще брать взятки

По данным надзорного ведомства, в этом году случаев мздоимства зафиксировано почти на 10% больше, чем в прошлом (подробности).