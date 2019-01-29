Взятка непреодолимой силы: К чему может привести смягчение антикоррупционного законодательства

Адвокат Игорь Скрипка прокомментировал «КП» инициативу Минюста, связанную с тем, что чиновников «из-за обстоятельств непреодолимой силы» могу не наказывать за какие то коррупционный действия.

- Так что же это за обстоятельства?

- Я пока ума не приложу, что такое для чиновника эти самые «обстоятельства непреодолимой силы». Мы о чем говорим — о техногенных катастрофах, ураганах, ядерной войне? После очередной такой инициативы хочется спросить: ребята, вы шутите, или не понимаете, что вы делаете? Минюст фактически предлагает подменить работу следственных органов и судов действиями каких то непонятных комиссий. Ну вот, есть признаки того, что здесь, возможно, была коррупция, фактическая передача имущества или денег, продажа чиновнику какого-то имущества по сильно заниженной цене. И первый, кто работает — следователь. И он уже формирует мнение: видит ли он состав преступления или нет.

- Исключения?

- Да, исключения из того, что является коррупцией: есть — случайное стечение обстоятельств или отсутствие умысла.

- Примеры?

- Ну какой тут пример: чиновник покупает какую-то квартиру по программе некой большой льготной скидки, которой он радостно воспользовался. Или чиновник заключает сделку по приобретению како-то компании, в которой, если пройти по цепочке, некий его дальний родственник оказывается соучредителем.

Ну, а если из 20 квартир 100-квартирного дома, продававшихся по заниженной цене в рамках акции, одна квартира продана по самой большой скидке одному конкретному человеку и, по случайному стечению обстоятельств, он оказался чиновником — тут, скорее всего коррупция, ну не бывает такого везения в лотерею!

- Должен быть умысел?

- Конечно, вопрос: есть умысел или нет? Обычно чиновник должен на что-то закрыть глаза или, наоборот, совершить какие-то действия - если ему предусмотрена «благодарность» Вот тут и есть умысел. Если следователь находит этот умысел и прокуратуры при вынесении обвинительного заключения тоже этот умысел видит - дело идет в суд. И судья решает - есть состав преступления или нет.

- Так все-таки о предлагаемых Минюстом поправках..

- Что предлагает Минюст? Заседание комисси, которая видит какие-то стечения обстоятельств, за которым не видит преступления — значит и дела никакого не будет. То есть нам предлагают подменить следственные органы. Инициатива странная и с юридической точки зрения совершенно безграмотная. Коррупция есть коррупция. Если была взятка - значит, она была..

- Что такое «обстоятельства непреодолимой силы» с точки зрения юриспруденции?

- Я уже предполагал - взрыв или извержение вулкана? Не представляю, в результате какого форс-мажора чиновник может поучить какие то блага и совсем не догадываться, что он на этом наварил...

Ну вот случилась сделка с заинтересованностью. Ой, случайно так получилось? С точки зрения правоприменительной практики это глупость. Есть простое правило: если ты чиновник, у тебя не должно быть никакой коммерческой составляющей. И вся твоя семья принимает факт, что ты служишь государству за казенную зарплату, квартиру и служебный транспорт — и на этом все. Либо ты коммерсант. Зарабатывай хоть миллиард. А как только встречается, например, муниципальная власть и коммерция — это тут же создает все предпосылки для коррупции.

В плане борьбы с коррупции дела не ахти: наказывают врачей или учителей за 500 или 1000 рублей, а громких расследований там, где сотни миллионов воруют, и нет почти.

- Но сейчас же есть практика освобождения от ответственности?

- Если лицо добровольно, до того, как следственным органом стало об этом известно, сообщил о даче взятки и получении или посредничестве — вот тогда он освобождается от уголовной отвественности. То есть в его действиях состав преступления был, но закон позволяет, когда человек помог, уйти от уголовной отвественности.

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