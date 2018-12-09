2018-12-09T06:47:12+03:00
Происшествия

Генпрокуратура: В России стали чаще брать взятки

По данным надзорного ведомства, в этом году случаев мздоимства зафиксировано почти на 10% больше, чем в прошлом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Чаще всего, по данным Генпрокуратуры, взятки брали в Москве и Ростовской областиЧаще всего, по данным Генпрокуратуры, взятки брали в Москве и Ростовской областиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В России стали чаще брать взятки. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в канун Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается в воскресенье, 9 декабря. Ровно 15 лет 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

По данным надзорного ведомства, с января по октябрь 2018 года был зафиксирован 3171 случай получения взятки (статья 290 Уголовного кодекса РФ), что на 9,4% больше, чем в тот же период прошлого года.

Причем наибольшее число взяточников, как выяснилось, – в Москве (182 случая) и Ростовской области (170 эпизодов), а также в Подмосковье (126 случаев), Челябинской области (100) и Краснодарском крае (93).

А вот число случаев дачи взятки (статья 291 УК РФ), по информации Генпрокуратуры, за десять месяцев уходящего года выросло на 10,5%. В этой «номинации» лидируют Москва и Подмосковье, на третьем месте Краснодарский край, передает РИА Новости.

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