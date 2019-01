Антарктида усеяна НЛО и уставлена башнями

Многоразовая сенсация

В интернете оживление. Несколько русскоязычных сайтов, например, вот этот сообщили о том, что в «Антарктиде обнаружен потерпевший крушение корабль инопланетян».

Сайты опрометчиво и ошибочно ссылаются на «западных специалистов в сфере уфологии». И тем самым отнимают лавры первооткрывателя у российского энтузиаста - Валентина Дегтярева из Нижнего Тагила. Ведь именно он указал на странный объект, виднеющийся в Антарктиде «среди бесконечной ледяной пустыни». Валентин нашел его с помощью сервиса Google Earth. О чем, кстати, поведали многочисленные западные СМИ — в основном, правда, бульварные, типа The Daily Star и The Mirror. Но это ничуть не умаляет заслуги нашего соотечественника. Валентин Дегтярев (Valentin Degterev) - Russian UFO enthusiast, как его там называют - постепенно набирает популярность и в Росси и за ее пределами - начинает конкурировать с всемирно известными виртуальными археологами Скоттом Уарингом (Scott C. Waring) и Джозефом Скиппером (Joseph Р. Skipper).

"Тарелка Дегтярева" - выделяется на фоне белой поверхности.

Russian UFO enthusiast обнаружил подозрительный объект еще в 2015 году, сразу же об этом сообщил. Назвал даже координаты - 80°34'8.44"S, 30° 5'19.27"W. И место указал - горный хребет имени сэра Эрнеста Шелктона. Тем и привлек еще тогда - 4 года назад - внимание общественности. Ныне «открытие», что называется, пошло по второму кругу. Что стало причиной, неизвестно — ничем новым оно не пополнилось. Но споры возобновились.

По мнению Валентина, объект — рукотворный. Классической формы — в виде диска. Словом, «летающая тарелка». Ее диаметр исследователь оценил в 67,54 метра. Увидел и след от падения длиной в 142 метра.

Валентин считает, что «тарелка» возвышается над поверхностью на 13,31 метра. И даже отбрасывает тень.

Противники инопланетной версии из числа гляциологов склоняются к мысли, что Russian UFO enthusiast принял за «тарелку» трещину — разрыв в леднике, который возник в результате подвижек. То есть дискообразную, а точнее лентикулярную форму — форму чечевицы - имеет не торчащий объект, а наоборот, провал, уходящий вглубь.

Скептики считают "тарелку" трещиной во льду.

Трещина гораздо темнее снега и льда на поверхности. Как и положено подобным образованиям.

Нет, надо льдом возвышается «техногенный предмет из далекого космоса», настаивает Валентин. Рекомендует его исследовать.

Из глубин Вселенной — в лед!

«Тарелка Дегтярева» не единственная в Антарктиде. В январе 2017 года виртуальные путешественники исследовательской группы Secureteam10 нашли еще одну - тоже рассматривали спутниковые фото, имеющиеся на ресурсе GoogleEarth. Координаты «тарелки»: 74°38’18.53″ S 164°31’48.53″ E.

Первая "тарелка", обнаруженная Secureteam10.

Объект и в самом деле выглядит странно для естественного образования. Увеличив его, можно заметить: тень, которую отбрасывает обрушившаяся кромка обрыва, не однородна. На ней выделяется более темный полукруглый контур, который вполне можно принять за часть корпуса некого дискообразного объекта.

Через несколько дней те же энтузиасты увидели диск уже в другом месте (Disc Coords: -66.273354, 100.984661). О чем сообщили на своем YouTube-канале. Ролик с рассказом о находке стал весьма популярным. Его посмотрели уже почти 2 миллиона человек.

«Новый» этот диск — надо думать, не тот же самый, что и предыдущий — тоже был частично «укрыт» под скалистым навесом.

Вторая "тарелка" Secureteam10.

Несколько лет назад вмерзшую в антарктических горах и заледенелую «тарелку» показывал Джозеф Скиппер. А недалеко от нее демонстрировал — какую-то загадочную дыру размером 30 на 100 метров, ведущую внутрь горного массива. Подробнее об этом в Самые жгучие тайны Антарктиды связаны с пришельцами

"Тарелка" Скиппера.

Вход в Антарктиду.

Возможно, объекты и в самом деле связаны с инопланетянами. Кто знает? Но тогда выходит, что Антарктида для них гиблое место.

