22 загадочные башни обнаружены в Антарктиде и еще 3 на Марсе

Внимание к Антарктиде привлекли Блейк и Брент Казенс (Blake And Brent Cousins), выкладывающие ролики на Youtube-канале Thirdphaseofmoon. С помощью сервиса Google Earth они присмотрелись к ледяному континенту и в одном из удаленных районов увидели цепь странных объектов, похожих на занесенные снегом башни. «Башни», значит, были запечатлены со спутников — ведь именно на основе их снимков и работает сервис.

Примерное место расположения "башен".

Энтузиасты насчитали 22 объекта — 18 стоят весьма плотно примерно на одном и том же расстоянии друг от друга, еще 4 объекта находятся чуть в стороне. И выглядят верхушками каких-то удлиненных прямоугольников.

Ровно стоят...

Вся цепь протянулась почти на два километра. Расположилась далеко и от побережья и от имеющихся там научных баз, включая нашу «Новолазоревскую».

"Поселение" вытянулось почти на 2 километра.

«Венчает» цепь, если так можно выразиться, некое прямоугольное строение. Все объекты черного цвета. На некоторых заметны какие-то красные пятна.

Блейк и Бретт указывают координаты загадочных объектов - 75° 0'46.98"S и 0° 4'52.71"E. И полагают, что ветер обнажил прежде занесенное снегом древнее поселения инопланетян. Может быть, даже их город (Ancient Alien City).

Прямоугольное "строение" рядом с "башнями".

Зрители, которых тоже заинтересовала находка видео-блогеров, не столь категоричны. Они полагают, что башни могли возвести и сбежавшие в Антарктиду нацисты и некие современные энтузиасты, которе добывают там что-то очень ценное. Мол, под постройками скрыты шахты. Некоторые не исключают, что на снимке — военная база, а башни — это ракетные установки.

Что-то красное на верхушке одной из "башен".

В любом случае — кто бы там не занимался капитальным строительством в антарктической глуши, возведенные объекты выглядят рукотворными. Хотя нельзя исключать и самое простое объяснение о чудесах природы. Вдруг так затейливо торчат верхушки скал?

Еще какой-то странный объект в окрестностях "башен" - рядом - то ли взлетная полоса, то ли дорога.

Кстати, в прошло году и на Марсе была обнаружена похожая аномалия — в районе Terra Meridiani. Правда, «башен» там куда меньше, чем на Земле. Их всего 3 штуки, но торчат не менее причудливо - рядком и на равном расстоянии друг от друга. Явно производят впечатление рукотворных объектов.

Три башни на Марсе: стоят примерно в такой же ледяной пустыне, что и в земной Антарктиде.

Скалы показались из марсианского снега? Или крыши местного Ancient Alien City?