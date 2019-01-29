Страна за неделю с 21 по 27 января

Чукотка. Губернатор Роман Копин объявил о начале грандиозной стройки-2019 – энергомост между Магаданской областью и Чукоткой. Он обеспечит «доступным высокоскоростным интернетом чукотское село Омолон (населением 785 человек)». Понятно, что это делается для реализации инвестпроектов по освоению месторождений цветных и благородных металлов. Ну а пока Чукотка - единственный в нашей стране регион, услуги связи в котором доступны только через спутник.

Магаданская область. Губернатор Сергей Носов распорядился поднять зарплату бюджетникам - тем, у кого не увеличилась оплата труда после майских указов. По 5 тысяч рублей накинут тем, кто получает меньще 40 тысяч, на 4 % увеличится оклад у тех, кто получает больше 40 000 рублей, а также и у чиновников Колымы.

Воронежская область. Губернатор Гусев, очевидно вдохновившись поступком коллеги из Хакасии, наградил чиновников из своей команды – они получили премии по 400 тысяч рублей. Выдача «пособий» происходила из областного бюджета. Выписал премию он и самому себе.

Ульяновская область. Губернатор Сергей Морозов создал спецгруппу по снижению бедности в регионе. На эту мысль его натолкнула статистика – в прошлом году уровень бедности в области был около 18%. Группа «проведет адресное обследование каждой семьи, каждого человека», чтобы выявить причины этой самой бедности.

Сергей Морозов создал спецгруппу по снижению бедности в регионеФото: Евгения ГУСЕВА

Республика Карелия. Губернатор Артур Парфенчиков рассказывал федеральным чиновникам об успешном развитии в Карелии скандинавской ходьбы. Ее могут включить во Всероссийский реестр видов спорта – в республике уже и концепция развития скандинавской ходьбы разработана, и тренеры есть сертифицированные, и фестивали.

Оренбургская область. Губернатор Юрий Берг наградил лучших журналистов региона. «Наступивший год обещает быть очень ярким, насыщенным в плане реализации крупнейших федеральных и региональных программ», - пообещал губернатор в контексте дат: область будет отмечать двойной юбилей - 275 лет исполняется Оренбургской губернии и 85 лет самому региону.

Забайкальский край. Глава региона Александр Осипов отправил в отставку мэра Читы. В планах самого мэра отставка не значилась, так что это событие стало для него неожиданным, а вот для Осипова – уверенным кадровым решением.

Новосибирская область. Губернатор Андрей Травников встретился с президентом Белоруссии. По итогам переговоров планируется возобновить прямые авиарейсы Новосибирск – Минск. Также есть договоренность с Лукашенко о проведении межакадемического совета в Академгородке в 2019 году.

Губернатор Андрей ТравниковФото: Влад КОМЯКОВ

Кировская область. Губернатор Игорь Васильев обсудил с федералами нацпроект «Здравоохранение». Кировская область активна в этом плане – участвует в 7 федеральных проектах из 8.

Ивановская область. Губернатор Станислав Воскресенский вошел в состав президиума Госсовета РФ. Распоряжение подписано сегодня. Всего в списке 8 губернаторов.

Республика Башкирия. Врио главы региона Радий Хабиров настолько не доверяет чиновникам, что для быстрого запуска программы по ремонту подъездов сам обошел многоквартирные дома в Уфе. Деньги на ремонт 26 тысяч подъездов уже найдены, но чиновники до сих пор тянут со списками домов.

Республика Крым. Глава Республики Сергей Аксенов готовится к юбилейному форуму ЯМЭФ и к празднованию 5-летия присоединения Крыма к России. В это время кто-то обливает знаменитый памятник «Вежливым людям» в центре крымской столицы, а в соцсетях гуляет информация о скорой замене премьера.