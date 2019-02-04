Страны Европы признали венесуэльского самозванца

Похоже, что ситуация в Боливарианской Республике обостряется не только внутри страны, но и за рубежом. Все больше стран признают Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы после того, как 23 января он принес присягу в качестве "временного президента".

Сейчас в качестве лидера Гуайдо воспринимают 13 стран ЕС, включая ключевых игроков - Великобританию, Германию, Испанию, Нидерланды, Францию. Не оказался в стороне и Европарламент, который признал самозванца «временным легитимным президентом». Из сторонников Мадуро сейчас по сути осталась только одна крупная страна - Италия, которая и заблокировала заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Видимо, европейцы решили усилить давление на Мадуро, после того, как глава государства отказался выполнять их ультиматум и провести новые президентские выборы.

На сегодняшний день Гуайдо признают в качестве президента Венесуэлы более 60 государств. Кроме ЕС среди них США, Канада, большая часть стран Латинской Америки (кроме Боливии, Мексики, Никарагуа, Сальвадора а также островных государств), а также Албания, Грузия, Израиль, Марокко.

Рост числа стран, признавших Гуайдо создает дополнительные проблемы для правительства Николаса Мадуро, так как теперь "самозванец" может потребовать от руководства этих стран предать под его контроль счета и другие активы, числящиеся за Венесуэлой. Кроме того, он сможет назначать своих людей в качестве послов в страны ЕС.

КОММЕНТАРИЙ

- Считаю, что перед ЕС до сих пор стоит дилемма, признавать Гуайдо или нет. В Венесуэле у многих государств Европы серьезные интересы, причем не только экономические, - заявил "КП" венесуэльский политолог Хуан Варело. - Одних только граждан Италии здесь насчитывается несколько сотен тысяч. Поэтому европейцы всегда стараются действовать в отношении правительства Николаса Мадуро очень осторожно. Не думаю, что ЕС станет проводить агрессивную политику против Каракаса, скорее это будет "молчаливое согласие" с Гуайдо.

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