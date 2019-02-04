Вице-президент Венесуэлы - "Комсомолке": Мы пытаемся ограничить криминальное влияние доллара, который управляется из Вашингтона

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес дала в воскресенье большую пресс-конференцию, посвященную той ситуации, в которой находится ее страна. Наши корреспонденты в Каракасе решили воспользоваться случаем и спросили второе лицо Боливарианской Республики о том, как она видит будущее сотрудничества Каракаса и Москвы.

Про отношения России и Венесуэлы:

Президент Мадуро продолжает ту же линию, которую начал Уго Чавес. Мадуро не просто друг России и лично Путина, но готов и дальше углублять отношения. Причем не только в геополитическом смысле, но и в отношении построения многополярного нового мира.

Про российские интересы в Венесуэле:

Мы не рассматриваем возможность какого-либо сокращения сотрудничества. На днях я встречалась с представителя российских компаний и мы не только не рассматриваем вариант уменьшения взаимодействия, но и будем расширять и углублять наши отношения.

Про российские консультации Венесуэле по экономике:

В августе 2018 года Мадуро объявил ряд мер по помощи экономике. В рамках этого плана наше правительство самостоятельно разработало ряд инициатив, которые обсуждались не только с российскими, но и с китайскими, европейскими и латиноамериканскими экономистами. Все шаги были предложены именно местными специалистами, а не МВФ. С декабря прошло года мы приступили к активной проработке реформ по 11 направлениям. В этой связи нам очень важно произвести налоговые реформы, которые нам посоветовали в России. Кроме того, мы нашли много похожего в том, как проводились экономические реформы в РФ и как сейчас проходят реформы в Венесуэле. Мы также пытаемся ограничить криминальное влияние доллара, который управляется из Вашингтона. С этой целью мы прибегаем к помощи стран, которых мы считаем нашими друзьями. и в этой связи надеемся, что отношения с Москвой будут укрепляться.

По словам вице-президента, Венесуэла не приемлет заявления Дональда Трампа о возможности применения военной силыФото: Александр КОЦ

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛА ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК В СТРАНЕ:

- Мы не приемлем заявления американского президента о возможности применения военной силы против нашей страны. Их подоплекой является желание овладеть богатыми ресурсами Венесуэлы. Если вспомнить слова никарагуанского борца за свободу Аугусто Сандино: "Суверенитет не обсуждается, суверенитет защищается". Поэтому венесуэльцы будут стоять на страже своих границ и будут противостоять любой иностранной интервенции, откуда бы она не исходила. Не сомневайтесь, если кто-то нас атакует, то мы ответим.

- Нам нравится пример России. Скажите, когда Россия с кем-нибудь обговаривала свою независимость? Причем российский народ стоял не только на страже интересов своего народа, но и всего мира, когда боролся с фашизмом. В этом Россия и Венесуэла похожи.

- Уже 7 февраля в Монтевидео начнется обсуждение всех инициатив по возможному решению проблем в Венесуэле. Если какие-то другие страны хотят присоединиться к переговорам или представить свои инициативы, мы только приветствуем эту возможность. Уже были выдвинуты инициативы Уругваем и Мексикой, в которых те призвали к решению внутреннего конфликта в Боливарианской Республике путем установления диалога, мы приветствует эти инициативы.

- Я хочу отметить, что у нас есть возможность спросить у народа по поводу проведения досрочных парламентских выборов. Президент высказал свою личную инициативу, но для того, чтобы ответить на ваш вопрос, будут проведены выборы или не будут проведены выборы, мы можем проконсультироваться с народом при помощи механизма, выработанного Конституционной ассамблеей.

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