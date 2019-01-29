США хотят вернуть контроль над венесуэльской нефтью

Ставка на армию

После массовых выступлений 23 января, когда на площади Каракаса был самопровозглашен временный президент Венесуэлы, не поверившая в свое счастье уличная демократия свела к минимуму свою активность. Ограничившись небольшими митингами в разных концах города - чтобы держать оппонента в тонусе. Основная борьба за власть переместилась на страницы мировых газет и в высокие кабинеты цивилизованных стран, обитатели которых вдруг стали больше похожи на рейдеров планетарного масштаба.

В самой Венесуэле основная битва за умы развернулась в войсках. Потому что, как справедливо заметил лидер оппозиционеров Хуан Гуаидо, именно военные могут склонить чашу весов в ту или другую сторону. Самопровозглашенный президент и его сторонники развернули агитацию среди служивых, обещая амнистию тем, кто перейдет «на сторону народа». А президент избранный проехался по войскам в преддверии крупных учений, которые, видимо, призваны слегка остудить головы тех, кто предлагает «решить вопрос» интервенцией.

О стране очень много может сказать количество блокпостов. И в Венесуэле их оказалось удивительно много для не воюющей страны.Фото: Александр КОЦ

Не очень далекая история показывает, что армия не всегда гарантирует успех интересанту. В Ливии и Сирии она раскололась. А в Египте и вовсе в конечном итоге взяла власть в свои руки. В Венесуэле военное командование пока клянется в верности Мадуро. Тот говорит, что готов к переговорам с оппозицией, которая ни на какие компромиссы с ним идти не хочет. И пока на фоне жесткой риторики Запада это выглядит как тупик для Мадуро, который, похоже, не хочет обострять ситуацию. Об этом говорит хотя бы то, что Хуан Гуаидо до сих пор на свободе.

На среду лидер оппозиции созывает венесуэльцев на новую массовую акцию (народное вече, сказали бы на Украине). Воспользовавшись паузой в протестной активности, мы отправились за сотни километров от Каракаса, приняв приглашение российских нефтяников. В конце концов это отличная возможность посмотреть на страну.

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Давно подмечено, что чем жестче «диктатура», тем лучше в стране дороги. Один из авторов этих строк всегда удивлялся качеству трасс в Ливии, Египте, Ираке, Сирии... А еще о стране очень много может сказать количество блокпостов. И в Венесуэле их оказалось удивительно много для не воюющей страны. В какой-то момент показалось, что мы едем по дороге Хомс-Алеппо в ее самые неспокойные времена.

О криминале здесь ходят легенды, иной раз тут сначала стреляют в голову, а потом проверяют карманы. Поэтому мы едем тремя бронированными джипами. На разных участках дорог, вдоль которых стоят хиленькие мазанки, самодельные жилые блоки из крупного кирпича, шалманы из подручных материалов, к нам присоединялось все новые джипы и пикапы. И к нефтяным полям мы подъехали солидной колонной с автоматчиками.

Работник выдавливает из крана свежие пробы и, довольно улыбаясь, произносит: «Вот оно, наше черное золото».Фото: Александр КОЦ

Зато какие виды! Трасса петляет между Карибским морем и нескончаемыми банановыми плантациями. Затем уходит на юг - вдоль фруктовых садов. Тут могла бы быть туристическая Мекка, но лидеры стран, осознающих цену и хрупкость настоящей независимости, предпочитают вкладываться в оружие. И в нефть.

«Петромонагас» - это совместное производство венесуэльской главной нефтяной компании PDVSA (в ней-то Хуан Гуаидо и хочет поменять руководство) и «Роснефти». До 2007 года здесь вполне вольготно чувствовала себя американская ExxonMobil. Но в ходе чавесовской национализации американцам пришлось уйти. И сюда пришли русские.

Мы едем вдоль сосновой лесопосадки. И под бодрящим кондиционером кажется, что за окном - зябкая Сибирь. Опускаешь бронированное стекло, и в салон врывается липкая духота.

Мы договаривались, что не будем говорить о политике. И хозяева показывают нам свои владения - буровые, скважины, тягучая, как смола, тяжелая нефть, которую приходится разбавлять, чтобы гнать по трубам…

О криминале здесь ходят легенды. Поэтому мы едем тремя бронированными джипами.Фото: Александр КОЦ

- Русские привозят к нам своих инженеров, - говорит работник компании Мигель Каприо. - И технологии повышения давления в пласте, которые помогают увеличить добычу. Здесь совместно с Россией добывается десятая часть всей венесуэльской нефти. И это первое место по объему добычи среди всех работающих совместных предприятий в Венесуэле.

Его товарищ выдавливает из крана свежие пробы и, довольно улыбаясь, произносит: «Вот оно, наше черное золото».

Новость о том, что у компании-партнера России возможно грядут кадровые изменения застала нас на обратной дороге. «Не мытьем, так катаньем пытаются сюда вернуться», - пробурчал один из специалистов, имея ввиду США.

«Petromonagas» очень важен для всей венесуэльской «нефтянки», которая уже больше 10 лет пребывает в перманентном кризисе. Шутка ли, ежедневная добыча упала с 2,5 миллиона баррелей в 2016 году до нынешних 1,2 миллиона (кстати, международные организации давно говорят, что Венесуэла завышает свои показатели). Как же так произошло, что страна, которая в свое время считалось одной из главных нефтедобывающих держав и основателем могущественной ОПЕК стала «колоссом на глиняных ногах»?

Здесь совместно с Россией добывается десятая часть всей венесуэльской нефти.Фото: Александр КОЦ

Венесуэльскую «нефтянку» погубило то, к чему призывают многие отечественные «коммунисты» - взять и поделить деньги, которые крутятся в отрасли. Власти забыли о том, что энергетика - это не просто труба, воткнутая в землю, а высокотехнологичное производство, требующее многомиллиардных инвестиций. Распоряжаясь бюджетом ПДВСА как своим личным «карманом» для оплаты раздач товаров и дешевой еды населению, правительство загнало когда-то одну из крупнейших энергетических компаний в мире в такой кризис, откуда ей будет весьма непросто выбраться.

В русле этой политики продолжается продажа фактически бесплатного бензина. Заправить полный бак обычной легковушки в Каракасе стоит меньше одной копейки! Только за год Венесуэла в среднем ежегодно тратит 18 миллиардов долларов на этот «праздник жизни», а уж про то, что страна подарила своим менее удачливым соседям по региону миллиарды долларов за льготные поставки по проекту «Петрокарибе» лучше вообще не вспоминать.

Еще одной проблемой стало просто плохое управление и коррупция в отрасли. Венесуэльцы, начав бороться с преступниками, посадили бывших глав PDVSA Нельсона Мартинеса и Эулохио дель Пино, а вместе с нии десятки «рыбок» поменьше, но вмешались в ситуацию слишком поздно.

Сейчас в Венесуэле работают компании из 19 стран, там есть все — китайцы, индийцы, французы, итальянцы. Даже американский «Шеврон» активно качает «черное золото», несмотря на все санкции Вашингтона, ведь понимает, что если уйдет из Боливарианской Республики, на его место сразу же придут другие менее «политизированные» желающие. Как сказал нам один представитель западной компании — «правительства в Венесуэле могут приходить и уходить, а нефть будет в это земле всегда».

«Горячие головы» в прессе и соцсетях уже не раз кричали, что Россия «зарыла» в Венесуэле миллиарды долларов, которые можно было бы вложить в отечественную экономику. Только вот эти деньги были не «зарыты», а инвестированы в тот же «Петромонагас», благодаря которому «Роснефть», а вместе с ней и государство получает неплохую прибыль, не говоря уже о международном авторитете.

Венесуэльскую «нефтянку» погубило то, к чему призывают многие отечественные «коммунисты» - взять и поделить деньги, которые крутятся в отрасли.Фото: Александр КОЦ

В любом случае, как утверждают эксперты, российскому нефтяному бизнесу даже в случае смены власти мало что может угрожать. Все контракты были заключены с полным соблюдением требований закона и конституции, поэтому выкинуть «Газпром» и «Роснефть» из страны без уплаты огромных издержек, предусмотренных контрактом, просто не получится. Да и нужно ли это самим венесуэльцам, даже проамерикански настроенным? Российские корпорации ставят рекорды по добыче «черного золота» (и соответственно потока дефицитных долларов в местную казну), а в условиях катастрофического падения производства углеводородов резать «курицу, которая несет золотые яйца» решится только круглый дурак. Либо тот, кто действует его руками, чтобы отжать себе жирный кусок пирога.

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