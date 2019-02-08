Пять лет Олимпиаде в Сочи: Виктор Ан точит чужие коньки, а Липницкая вернулась на лед после анорексии

Ровно пять лет назад в России стартовала зимняя Олимпиада. В ней было все. Грациозная и невероятно зрелищная церемония открытия на арене «Фишт», а после нее две с лишним недели праздника, наполненного непередаваемым светлым ощущением... А через пару лет пронеслось искаженное эхо скандалов. ВАДА и МОК пересчитывали медали, отнимали их у России и снова возвращали через суд. Но все медали - это прежде всего человеческие судьбы. Как они сложились у героев Сочи-2014?

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Юлия Липницкая, «золото» (в команде)

Девочка в красном пальто. Она была символом олимпийского Сочи. Только по одному этому образу можно узнать турнир фигуристов Олимпиады-2014. А после того как Игры закончились, Юля Липницкая помогла нам осознать, насколько хрупка карьера девочек-фигуристок и как похожа на жизнь бабочек-однодневок.

Юлия Липницкая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наверняка когда-нибудь про Юлю захотят снять фильм. Про то, как маленькая, но упорная девочка взбиралась к олимпийской вершине, взяла первую из них - золотую медаль в команде. А на пути ко второй сорвалась. Как получала одну травму за другой, меняла тренеров, пыталась скинуть вес, издеваясь над собственным организмом. И каким потом страшным словом звучал диагноз «анорексия».

Она завершила свое сражение в 2016-м. «Я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история», - вот так просто Юля рассказала, как закончилась карьера девочки, влюбившей в себя всю Олимпиаду.

Потом Липницкая себя пробовала комментатором, проводила тренинг-лагеря для фигуристов и не выдержала - вернулась на лед! С января 2019-го Юля стала появляться в ледовым шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».

Юлия Липницкая повзрослела и поняла, что жизнь после карьеры не заканчивается. Фото: vk.com/julia_lipnitskaya

Аделина СОТНИКОВА, «золото» в одиночном катании

Аделина - еще одна олимпийская чемпионка, которая после Сочи-2014 не выиграла ни одного турнира. Но это уже совсем другая история. О том, как девочка вытянула счастливый билет, став первой в истории нашей страны олимпийской чемпионкой в женском катании. Нет, Аделина тоже честно заплатила за свою золотую медаль трудом на льду. Но потом, кажется, сознательно ушла из большого спорта. Красочные шоу, рейтинговые ТВ-программы, свой салон красоты... Та светлая картинка о том, как должны жить чемпионы, когда уходят из спорта.

Аделина Сотникова после проката произвольной программы в Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна ВОЛОСОЖАР - Максим ТРАНЬКОВ, два «золота» (в парном катании и командном турнире)

Недавно в свет вышла книга Волосожар и Транькова. «Помню, как Максим наклонился и после получения командных медалей мне тихо сказал: «Я хочу еще», - вспоминает в ней Татьяна. «Еще» было там же, в Сочи.

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков на льду Сочи, 2014 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А потом не сложилось. Пара оформила отношения в 2015 году, дождалась рождения дочери. Они пытались вернуться на лед, потом снова бросали, а в 2018 году все-таки объявили о завершении карьеры. Максим стал тренером, и к нему ушла лучшая пара России Тарасова - Морозов. Но, кажется, сейчас Транькову снова надо доказывать, что он способен выигрывать медали: пока его подопечные проваливают турнир за турниром.

Евгений ПЛЮЩЕНКО, «золото» в команде

Плющенко уезжал с Олимпиады со скандалом: взяв «золото» в команде, он снялся с одиночного турнира из-за травмы и улетел в клинику в Израиль. Не все поверили в серьезность повреждения, но, как потом рассказывали врачи, если бы Евгений остался в Сочи, «он мог бы уехать оттуда на колясочке».

В Сочи Евгений Плющенко завоевал "золото" в командных соревнованиях.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А после Игр-2014 Плющенко открыл свою школу, поставил несколько ледовых спектак­лей... Но этой зимой, откатав более чем 30 шоу, Евгений снова попал в больницу. Старая травма спины не отпускает...

Ксения СТОЛБОВА - Федор КЛИМОВ, «золото» в команде

Спортсмены хотели продолжить олимпийскую историю, но в Пхенчхан их не пустили, на ЧМ они не поехали из-за травмы Ксении. В августе 2018 года Климов объявил, что их пара распалась. Ходили слухи, мол, Федор был недоволен, что Игры-2018 они пропустили из-за Столбовой. А Ксения обиделась, что Климов во время ее травмы вообще не интересовался ее здоровьем. Так и разошлись.

Ксения Столбова и Федор Климов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина БОБРОВА - Дмитрий СОЛОВЬЕВ, «золото» в команде

Пара дотянула до Пхенчхана-2018 и, взяв там «серебро» в команде, нажала на паузу. Прервется ли она? Не факт. Екатерина прошлым летом вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата, стала посещать курсы актерского мастерства, а 31 декабря заинтриговала всех загадочным постом в Инстаграме: «В этом году произошло еще одно самое волшебное, интимное, семейное (ну это, конечно, под номером один)». Сами понимаете, какие слухи пошли дальше.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев во время выступления в короткой программе в олимпийском Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена ИЛЬИНЫХ - Никита КАЦАЛАПОВ, «золото» в команде

Танцоры Елена и Никита после Игр разругались и нашли себе новых партнеров из распавшейся пары Синицына - Жиганшин. У Ильиных с Русланом Жиганшиным ничего не получилось... У Кацалапова с Викторий Синициной тоже сначала не шло, но в декабре 2018 они впервые стали чемпионами России. А вот на недавнем ЧЕ в Минске снова провалились. Никита упал, и пара в итоге заняла лишь четвертое место.

Елена Ильиных и Никита Кацалапов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шорт-трек

Виктор Ан, три «золота» (два индивидуальных, одно в эстафете)

Один из главных золотодобытчиков Сочи-2014 мог стать богом шорт-трека в России, но предпочел улететь на родину. Виктор Ан не попал на Олимпиаду в Пхенчхан и, кажется, разочаровался в своей новой родине. Во всяком случае его отъезд производил именно такое впечатление.

А ведь в Москве ему предлагали пост главного тренера сборной! Но Виктор решил, что ему лучше будет в Южной Корее. Там журналисты уже засняли на фото, как многократный олимпийский чемпион точит коньки местным подрастающим звездам. В этом нет ничего зазорного: это значит, что Ан при деле в тренерском штабе корейцев. Но разве о такой карьере мечтал он пять лет назад, стоя на пьедестале Сочи?

Виктор Ан празднует "золото" Сочинской олимпиады.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но это еще не все. В корейском шорт-треке гремит скандал. Звезда этого вида спорта Сим Сок Хи обвинила своего бывшего тренера Чон Чжэ Бома в том, что он ее избивал и насиловал, и все это длилось до Олимпиады-2018! В деле оказались замешаны и покровители Виктора Ана, так что его могут выставить даже с должности точильщика коньков. Но у того уже готовы пути к отступлению - теперь Ана ждут в Китае и в Канаде.

Владимир ГРИГОРЬЕВ, «золото» в эстафете

В Пхенчхан его не пустили. О завершении карьеры спортсмен не сообщал, но и в первой сборной не значится.

Владимир Григорьев с золотой олимпийской медалью.Фото: Иван ВИСЛОВ

Семен ЕЛИСТРАТОВ, «золото» (в эстафете)

В отсутствие Ана стал новым лидером сборной России. Женился, был допущен до Олимпиады-2018, где завоевал первую российскую медаль под белым флагом - «бронзу». Посвятил ее своим партнерам по команде, которых отцепили от ОИ. Недавно выиграл чемпионат России в Коломне, а потом и «золото» на 1000 метрах на ЧЕ.

Февраль 2014 года, Семен Елистратов во время встречи олимпийцев-чемпионов в столичном аэропорту.Фото: Евгения ГУСЕВА

Руслан ЗАХАРОВ, «золото» (в эстафете)

Женился, стал отцом, сделал татуировку Ильи Муромца на спине и тоже попал в допинговую мясорубку, пролетев мимо Игр-2018.

Руслан Захаров в марте 2014 года, пресс-конференция по итогам Олимпиады.Фото: Иван ВИСЛОВ

Бобслей

Александр ЗУБКОВ, два «золота» (в двойке и четверке)

История Александра Зубкова - настоящая драма. Сначала оглушительный успех в Сочи-2014, почет и уважение. А потом - позор и изгнание с конфискацией медалей.

Знаменосец сборной России в Сочи-2014 через полгода после Олимпиады объявил о завершении карьеры, а в июне 2016 года стал президентом Федерации бобслея России. Но кажется, что именно на него ополчилось все ВАДА. Отнять «золото» у Зубкова и уничтожить его самого стала для них идеей фикс. Зато лидеру российского бобслея удалось создать очень забавный прецедент. Он подал аппеляцию в Мосгорсуд, и там его жалоба на МОК была удовлетворена. Теперь Александр Зубков - двукратный олимпийский чемпион, но может считаться таковым только на территории России!

Александр Зубков теперь персона нон грата: у ВАДА на него аллергия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАДА не успокоилось. Там сделали все, чтобы убрать Зубкова и с поста президента нашей Федерации бобслея России, и, похоже, включили этот пункт в сделку по примирению с Россией. Удалось: выборы нового главы назначены на март.

Алексей ВОЕВОДА, два «золота» (в двойке и четверке)

Ушел из спорта, принял участие в экстремальном шоу Первого канала «Без страховки», затем стал депутатом Госдумы. Но медали у него все равно отняли.

Алексей Воевода на церемонии награждения в Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей НЕГОДАЙЛО, «золото» в четверке

Летом 2017 года завершил карьеру. Поскольку выступал в четверке Зубкова, медаль у него тоже отняли.

Олимпийский чемпион в бобслее Алексей Негодайло. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Дмитрий ТРУНЕНКОВ, «золото» в четверке

После ухода из сборной в 2016 году пошел по пути армейского спортивного чиновника. До декабря 2018 был руководителем Центрального штаба военно-патриотического молодежного движения «Юнармия», но теперь там другой руководитель.

Руководитель Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Дмитрий Труненков в парке "Патриот", 2017 год. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Сноуборд

Вик УАЙЛД, два «золота» (параллельный гигантский слалом и слалом)

Русский американец после Сочи-2014 больших успехов не достиг, но продолжает выступать на высшем уровне. В составе сборной России поехал на чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, который сейчас проходит в Парк-Сити (США, штат Юта). А вот его жена, призер Сочи-2014 Алена Заварзина, летом разругалась с руководством федерации и приостановила карьеру.

Вик Уайлд с российским флагом на олимпиаде в Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лыжные гонки

Александр ЛЕГКОВ, «золото» в марафоне

Вокруг его имени шли особенно громкие баталии. Легова называли чуть ли не главным допингером команды (еще бы, обошел всех норвежцев на престижном полтиннике). У Саши сначала отняли «золото» Сочи-2014, однако арбитражный суд CAS выкатил подробный отчет-расследование по нашему лыжнику, и его оправдали. Но в Пхенчхан Легкова все равно не пустили, и 35-летнему спортсмену пришлось завершить карьеру.

Александр Легков во время цветочной церемонии на XXII зимних Олимпийских играх. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Скелетон

Александр ТРЕТЬЯКОВ, «золото»

Сумел забыть обиду от недопуска в Пхенчхан и вновь вышел на высший уровень: на днях красноярец завоевал серебряную медаль на шестом этапе Кубка мира.

Обладатель золотой медали Сочи Александр Третьяков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Биатлон

Антон ШИПУЛИН, «золото» в эстафете

После недопуска в Пхенчхан-2018 Антон подумывал о завершении карьеры. Потом успокоился, стал тренироваться, и все ждали, что вот-вот он снова выйдет на трассу, чтобы вновь бороться за свою мечту - вырвать Кубок мира в общем зачете из рук Фуркада. Но перед Новым годом грянула сенсация: Антон внезапно объявил, что все же вешает винтовку на гвоздь. Тут же пошли разговоры, что уход Шипулина - тоже часть сделки с ВАДА, и он может оказаться одним из тех, на кого есть допинговый компромат. Но, кроме того, заговорили о том, что Шипулин скоро пойдет в Госдуму.

Антон Шипулин всегда говорил, что для него главное - семья. И когда провел с ней половину 2018 года, возвращаться в биатлон не захотел. Фото: instagram.com/anton_shipulin

Если это так, то у нас будет довольно романтичный депутат. Знаете, как он делал предложение своей супруге? В кинотеатре. Перед сеансом «А зори здесь тихие...» в одном из трейлеров он появился на экране на квадроцикле, и произнес в камеру: «Я - Антон Шипулин. Я очень счастлив с Луизой. Я благодарен ей за все свои успехи. И очень хочу встретить с ней старость в небольшом домике с камином, где бегают наши внуки. Луиза, стань моей женой». Тут же зажегся свет, и Антон стоял уже у своей невесты с шикарным букетом...

Евгений УСТЮГОВ, «золото» в эстафете

Еще перед Олимпиадой в Сочи у Евгения и мастера спорта по биатлону Александры Бондаревой родилась вторая дочь. А 1 сентября 2016 года в семье появился третий ребенок - мальчик. Так что двукратному олимпийскому чемпиону, завершившему карьеру еще в 2014 году, ни дома, ни на работе (он замруководителя общества «Динамо» в Красноярске) скучать не приходится. Ведь имя Устюгова до сих пор полощет ВАДА.

Евгений Устюгов на огневом рубеже биатлонного стадиона в Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей ВОЛКОВ, «золото» в эстафете

Уже через полтора месяца после Игр Сочи-2014 Алексей женился на биатлонистке Евгении Селедцовой. А в октябре 2015 года у них родилась дочка. Продолжает выступать, но выпал из основного состава сборной.

Алексей Волков во время встречи олимпийцев в столичном аэропорту, февраль 2014 г.Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий МАЛЫШКО, «золото» в эстафете

Через два с половиной месяца после окончания Олимпиады Дмитрий женился на Екатерине Тихоновой. А в 2015 году у них появился мальчик. 8 сентября 2017 года у супругов родились близнецы. Малышко единственный из той золотой эстафетной четверки Сочи-2014, кого мы постоянно видим на этапах Кубка мира.

Дмитрий Малышко, завоевавший золотую медаль на XXII зимних Олимпийских играх. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

В ТЕМУ

Наследие Сочи

Два основных стадиона в Олимпийском парке живут полнокровной жизнью. Во дворце спорта «Большой» играет клуб КХЛ «Сочи». А на «Фиште», который был к ЧМ переделан в футбольную арену, теперь выступает одноименная команда Первого дивизиона. Раньше, кстати, футбольный клуб назывался «Динамо» и базировался в Санкт-Петербурге, но его специально перевезли целиком вместе с игроками и тренерами, чтобы арена зря не простаивала.

В Красной Поляне спортивная жизнь тоже не замирает. И хотя после допинговых скандалов различные чемпионаты нам не дают, дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки. Так, с 27 февраля по 3 марта на олимпийских склонах Роза Хутор пройдет этап Кубка мира по горным лыжам. Самые отчаянные спортсменки планеты будут соревноваться в скоростном спуске и слаломе-гиганте.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Так кто же все-таки выиграл Олимпиаду-2014?

В МОК, похоже, еще не определились. В декабре, руководствуясь показаниями сбежавшего в США доктора Родченкова, у России стали лихо отбирать медали. Дисквалифицировали лыжников Легкова и Вылегжанина, скелетонистов Третьякову и Никитина, бобслеистов Зубкова и Воеводу, биатлонисток Романову и Вилухину, саночников Демченко и Иванову... И в какой-то момент у России осталось 20 медалей (9+3+8).

Однако решением Спортивного арбитражного суда медали России стали возвращать. В итоге из золотых наград мы потеряли только две - те, что были у бобслеистов.

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Но думаете, это все? Как бы не так. На днях в ВАДА передали базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Что они там найдут? Глава РУСАДА Юрий Ганус так и сказал: «Вполне возможно, мы потеряем что-то в медальном зачете». Что потеряем? Кто это найдет? Кто будет победителем одной из самых крутых Олимпиад? Кажется, это не определится еще долго.

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