2019-01-12T23:24:06+03:00
Спорт

Евгений Плющенко госпитализирован с болями в спине

Фигурист находится в одной из больниц Москвы
Юлия ДИВЕЕВА
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Фигурист Евгений ПлющенкоФигурист Евгений ПлющенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Известный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко госпитализирован в Москве. В одну из столичных клиник его направили в пятницу.

Как сообщает Пятый канал, у спортсмена обострились боли в спине. Он обратился за помощью к врачам и те решили, что положить Евгения в стационар в нейрохирургическое отделение.

Напомним, Плющенко в 2013 году на чемпионате Европы в Загребе упал и почувсвтовал сильные боли в спине. Диагноз - стершийся межпозвоночный диск, грыжа, защемление нерва. В Израиле ему провели операцию по замене диска, поставил искусственный. А также, чтобы поддержать позвонки, вкрутил четыре болта.

После этого спортсмен смог снова вернуться на лед и даже начал выступления на олимпиаде в Сочи, но был вынужден снятся в разраг борьбы из-за новых осложнений.

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