Иногда Мишико возвращается: Саакашвили объявил, что готов сменить власть в Грузии в 72 часа

Изрядно подзабытый Михаил Николозович Саакашвили вновь напомнил о себе. Проживавший в США экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области в конце января записал видеообращение с поеданием американского бублика (бейгла) и громкими заявлениями о будущем одной из своих Родин.

На видео Михаил Саакашвили демонстрирует завидный аппетит и пристрастие к простой пище. Размазывая то ли мягкий, то ли плавленый сыр по бублику, Михаил Николозович заявил: «У нас нет времени ждать. Мы должны мобилизовать силы. Здесь, в Америке, там — в Европе для того, чтобы покончить с существующим режимом в Грузии». И пообещал сделать это в течение всего каких-то 72 часов. То есть трех суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690951" frameborder="0"></iframe> Михаил Саакашвили записал видеообращение с поеданием американского бублика.

Можно было бы отнестись к этому, как к очередной эпатажной выходке списанного в тираж политика, которых было много еще полгода или год тому назад, если бы не одно немаловажное обстоятельство. Саакашвили летит в Европу, где уже в это воскресенье в бельгийском Льеже намерен встретиться со своими сторонниками из Грузии. Как из числа прилетевших специально на это рандеву, так и грузин из местной диаспоры, находящихся в Евросоюзе в эмиграции.

А пока приговоренный в Грузии к 3-м и 6-ти годам лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий Михаил Саакашвили начал с формирования «альтернативных органов власти» Аджарской автономии, распределив «министерские портфели» параллельного правительства автономии среди своих сторонников и последователей.

Альтернативное, теневое или еще какое «правительство» - любимая игрушка оппозиции, настроенной на взятие власти посредством «цветных революций». В Грузии такие структуры уже работали против тогдашних президентов, сначала - Звиада Гамсахурдиа, потом - Эдуарда Шеварднадзе. И, похоже, Саакашвили намерен попытаться вернуться к власти при помощи уже однажды испытанного средства. Вот только вряд ли учитывает Михаил Николозович еще одно обстоятельство: в Грузии сейчас достаточно много людей, недовольных нынешней властью. Но не меньше и тех, кто хорошо помнят, каким именно было правление Саакашвили, и сделают все, чтобы этого не повторилось. Тем более, что по прилету в Грузию самого Саакашвили его с приговором суда ждет конвой уже в пограничной зоне.

Так что, если и реально куда-то возвращение Михаила Николозовича в ближайшее время, то, скорее, на Украину. И только в том случае, если Порошенко проиграет президентские выборы. Хотя, с другой стороны, зачем он нужен такой той же Тимошенко? Кричит, плюется, водой кидается в стаканах, да еще и говорит неразборчиво, как детский Ванька-Встанька или тот же Парубий. Парубий на Украине уже есть. Хватит и одного. Тем более, уже со справкой.

Хотя, если Михаил Николозович имеет какую-то другую реальность… Параллельную. Как его правительство. Кто знает…

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