2019-01-28T07:45:18+03:00
Политика

Саакашвили заявил, что может сменить власть в Грузии за 72 часа

По словам политика, этого времени будет достаточно, чтобы привести в действие "мирный сценарий" смещения руководства страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Грузии Михаил СаакашвилиБывший президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о готовности сменить власть в стране всего за 72 часа. По словам политика, этого времени будет достаточно для того, чтобы председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили исчез навсегда.

"Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение по стране, я окажусь на родине. Это является мирным сценарием смены власти", - сказал Саакашвили в эфире телеканала Rustavi2.

Бывший глава государства тут же добавил, что открыто противостоит основателю правящей партии республики и его команде, поскольку они напоминают ему обитателей сумасшедшего дома, которых необходимо нейтрализовать без жертв и насилия.

Напомним, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. За это время в его отношении возбудили ряд уголовных дел, а также осудили заочно по отдельным статьям.

Так, например, сайт kp.ru писал о том, что 5 января прошлого года Тбилисский городской суд признал политика виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями" на посту президента Грузии. Его заочно приговорили к трем годам лишения свободы.

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