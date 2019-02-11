Кому нужна правда о мистере Сталине?

Главный герой - реальный уэльский журналист Гарет Джонс, в 1933 году отправившийся в Москву с целью взять интервью у Сталина. Интервью ему взять не удалось, зато удалось сбежать из бдительно охраняемого отеля «Метрополь», сесть на поезд, доехать до города Сталино и своими глазами посмотреть на то, что там творится. Зерно, отправляемое на экспорт ради вливания денег в растущую советскую экономику. Вымершие дома, закоченевшие трупы. В одной из самых жутких сцен мистеру Джонсу удается немного поесть вместе с детьми - оказывается, что они едят их брата.

В разгоряченном общественном климате, без сомнения, найдутся те, кто навесит на фильм ярлык «русофобский». Но знаменитый польский режиссер, Агнешка Холланд («Полное затмение» с ДиКаприо, номинированный на «Оскара» фильм «В темноте»), конечно, сняла абсолютно традиционный гуманистический фильм, чей главный вопрос - какой ценой достигаются государственные победы? Его в другой форме ставил еще Достоевский, когда спрашивал о слезе ребенка. И пусть этот вопрос до сих пор вызывает в нашей стране большие споры, это не означает, что художник, разбирающийся с каждой отдельной человеческой судьбой, не должен их ставить.

В то время, как историки продолжают спорить относительно событий 1933 года - был ли голод инспирирован Сталиным или вызван неблагоприятными погодными условиями, Холланд рассказывает о почти полностью забытом человеке с бесцветной фамилией Джонс. Который не побоялся поведать миру, пребывавшему в некоем романтическом заблуждении относительно Страны Советов, о том, кто такой мистер Сталин. Не то, чтобы покровительствовавшим Джонсу членам британского правительства сильно нужна была его правда. Однако его репортажи, опубликованные-таки благодаря поддержке знаменитого печатного магната Херста, сумели посрамить продажного американского журналиста Уолтера Дюранти, транслировавшего в «Нью-Йорк таймс» ложь о том, что жить стало лучше и веселее и даже удостоившегося за нее Пулицеровской премии. И вдохновили великого писателя Джорджа Оруэлла (он тоже среди персонажей картины) на его бессмертную сказку «Скотный двор». В качестве апофеоза сам Джонс, которому не было и 30-ти лет, через год после возвращения из СССР был убит где-то в Монголии. За ложь мало кого убивают - только за правду.

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