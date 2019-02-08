2019-02-08T11:01:39+03:00
В мире

Берлускони: «Россия должна быть членом Евросоюза, мы против антироссийских санкций»

Ветеран итальянской политики представил свою программу на майские выборы в Европарламент
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сильвио Берлускони считает что, экономической войне Запада с Москвой должен быть положен конецСильвио Берлускони считает что, экономической войне Запада с Москвой должен быть положен конецФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как заявил лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони, экономической войне Запада с Москвой должен быть положен конец:

— Может даже, снова вернём Россию [к равноправному диалогу с Западом — Ред.], как я это сделал в 2003 году, когда убедил людей, что Россия должна быть членом Евросоюза. И здесь сегодня мы и я говорим, что мы против антироссийских санкций, — сообщил 82-летний ветеран итальянской политики, выступая на пресс-конференции в четверг в городе Абруццо.

В 2003 году, о котором идёт речь в этой фразе, Берлускони как премьер-министр Италии открыто выступил за улучшение отношений Запада и России с перспективой её присоединения к Евросоюзу, отстаивая данную позицию среди коллег по ЕС. А вчерашнюю пресс-конференцию он провёл вместе с действующим вице-премьером Италии Маттео Сальвини. Тот представляет дружественную Берлускони партию из правящей коалиции (под названием «Лига») и также выступает за ограничение нелегальной миграции и хорошие отношения с Москвой. Тем самым итальянские консерваторы идут на предстоящие в мае выборы в Европарламент единым блоком, главный пункт внешнеполитической программы которого — отмена антироссийских санкций.

Ранее, как сообщала «КП», Берлускони назвал Крым «самой красивой частью РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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