Психически нездоровые люди - бич божий социальных сетей

С тех пор, как появились социальные сети люди, не перестают спорить на тему, что это: зло или благо. А что думают о пользе и вреде соцсетей психологи? За комментарием мы обратились к Николаю Пряжникову, профессору кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ и профессору кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ.

- В целом я считаю, что минусов от сетевого общения пока немного больше, - говорит Николай Сергеевич. - Согласен, что много впустую убивается времени на интернет-серфинг, меньше становится живого общения и т.д. В этом есть и определенная вина государства, потому что такие вещи нельзя пускать на самотек. В сети сидит большинство населения - десятки миллионов человек и наивно думать, что люди сами в себе будут воспитывать культуру общения. Правила поведения в интернете необходимо включать в школьную программу, чтобы эти навыки культивировать наряду с программированием и знанием устройства компьютера. Но с другой стороны, не надо пугать людей тотальным контролем в соцсетях, иначе они просто будут общаться в другом месте.

- Если говорить о позитивных эффектах, кому желательно почаще заглядывать в соцсети, а кому, наоборот, лучше удалить свой аккаунт?

- Социальные сети это хорошее лекарство прежде всего для одиноких людей. Здесь колоссальные возможности открываются для того, чтобы найти единомышленников, поддерживать социальную активность или контакты с друзьями и знакомыми, которые живут в других регионах. Кроме того, это прекрасная площадка для творческих людей, которые не могут реализовать с себя в своей профессии и хотят найти себя в другой деятельности. Например, мой знакомый учитель биологии снимает в свободное время потрясающие фильмы на религиозную тему о паломнических экскурсиях. Кто-то выкладывает фотоснимки, другие демонстрируют свои кулинарные или рукодельные достижения... Ну, и для профессионального общения соцсети очень важны. Кому это противопоказано? Есть люди, которые по своей работе очень сильно включены во всякого рода общение - это врачи, педагоги, представители других социономических профессий (где человек взаимодействует с человеком), там общения и так много. Люди от него устают, им нужен другой тип отдыха. Кроме того, существует такая деликатная тема: есть немалое количество психически нездоровых людей. Они вносят огромный вклад в создание того, что мы называем «срач в интернете». Вы, наверное, сталкивались с такой типовой ситуацией: поначалу все хорошо общаются, но потом к обсуждение подключаются не совсем адекватные незнакомые люди и все ломают. В чате стоит мат-перемат, эти граждане становятся «лидерами», создают атмосферу психоза, их начинают побаиваться и на этом общение прекращается.

- Знакомая ситуация...

- Раньше таких людей часто можно было видеть в общественных местах, в транспорте, они самоутверждались вечно провоцируя конфликты и привлекая к себе публичное внимание. Теперь они то же самое могут делать в соцсетях. И это настоящий божий бич сетевого общения. Здесь нужно ставить какие-то ограничения.

Частично такой барьер реализован в мессенджере WhatsApp, где участвуют в общении только те, кто друг-друга знает. А что делать с открытыми массовыми социальными сетями? Пока у меня нет предложений, но пускать это на самотек нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хочешь быть счастливым? Удались из соцсетей!

Появление социальных сетей в свое время сопровождалось криками «Ура!» и метанием чепчиков в воздух. Их создатели полагали, что такие он-лайн сервисы упрощают общение между людьми и обмен информацией. А межличностные связи, как известно являются одним из самых важных условий ощущения счастья и благополучия. Затем безудержный оптимизм сменился определенным беспокойством (подробности).