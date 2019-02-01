2019-02-01T17:27:28+03:00
Наука

Хочешь быть счастливым? Удались из соцсетей!

Ученые Стэнфордского университета изучили влияние «Фейсбука» на жизнь пользователей и пришли к поразительным выводам
Ярослав КОРОБАТОВ
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Крупнейшей социальной сетью в мире является «Фейсбук», эта платформа насчитывает 2,3 миллиарда активных пользователей в месяцКрупнейшей социальной сетью в мире является «Фейсбук», эта платформа насчитывает 2,3 миллиарда активных пользователей в месяцФото: Евгения ГУСЕВА
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Появление социальных сетей в свое время сопровождалось криками «Ура!» и метанием чепчиков в воздух. Их создатели полагали, что такие он-лайн сервисы упрощают общение между людьми и обмен информацией. А межличностные связи, как известно являются одним из самых важных условий ощущения счастья и благополучия. Затем безудержный оптимизм сменился определенным беспокойством. Потому что помимо очевидных социальных выгод люди столкнулись и с обратной стороной медали. Выяснилось, что социальные сети являются одним из главных каналов распространения вранья и дезинформации. Кроме того, длительное «зависание» на таких платформах вызывает зависимость и депрессию. А в ряде исследований утверждается, что соцсети ведут к расколу общества, потому что пользователи чаще всего присоединяются к группам единомышленников и в результате ничего не слышат, кроме повторения своего мнения. Люди оказываются заперты в эдакой «эхо-камере» и теряют навык прислушиваться к другим точкам зрения. Возникает резкая политическая поляризация общества, а это ничем хорошим кончится не может.

Хороший аккаунт - мертвый аккаунт

Группа ученых из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов решила взвесить, чего же все-таки больше от соцсетей: пользы или вреда? Крупнейшей социальной сетью в мире является «Фейсбук», эта платформа насчитывает 2,3 миллиарда активных пользователей в месяц. В среднем каждый пользователь проводит в «Фейсбуке» 50 минут в день. Логично, что исследователи решили привлечь к эксперименту приверженцев именно этой сети. В роли подопытных кроликов выступили 2844 добровольца, отобранных случайным образом.

В чем состояла суть эксперимента? Примерно половине пользователей (58%) предложили удалить свои аккаунты в «Фейсбуке» на четыре недели пока длились предварительные выборы 2018 года в конгресс США (ученые хотели заодно проверить, как влияние на людей оказывают крупные социальные события). Эти граждане получили по 100 долларов в качестве компенсации за «самоубийство» в сети. Оставшаяся часть добровольцев составила контрольную группу.

Забегая вперед следует сказать, что 2 процента добровольцев не выдержали мук цифрового детокса и, не дожидаясь истечения четырех недель, досрочно возобновили свои аккаунты в «Фейсбуке».

Что же произошло с теми людьми, кто прошел эксперимент до конца? Анкеты самодиагностики показали, что месяц без соцсетей ознаменовался улучшением общего самочувствия и таких показателей, как удовлетворенность жизни самооценка счастья. Люди меньше реже испытывали тревогу и депрессию. Силу воздействия сетевого детоксикоза ученые оценили в 25-40 процентов от терапевтического эффекта таких медицинских процедур, как индивидуальные или групповые занятия у психотерапевта.

Никогда не читайте советских газет и посты в соцсетях

Как тут не вспомнить профессора Преображенского из «Собачьего сердца» и его спич на тему «Не читайте до обеда советских газет»: «Те мои пациенты, которых я заставлял читать «Правду», теряли в весе. Мало того, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенное состояние духа!» Теперь, те же самые симптомы наблюдаются у фанатов социальных сетей.

- Наши результаты согласуются с данными предыдущих исследований, которые показывают, что увлечение «Фейсбуком» может иметь негативные последствия для психического здоровья, - утверждает профессор Нью-Йоркского университета Хант Аллкотт. - Отказавшись от соцсетей наши подопечные получили 1 час свободного времени в день. У них появилось больше возможностей общаться с семьей и друзьями. Любопытно, что после окончания эксперимента 5 процентов участников так и не возобновили свои аккаунты. А в целом члены группы стали проводить в «Фейсбуке» на 23% времени меньше.

С другой стороны за время ликвидации аккаунтов у участников группы снизилась осведомленность о новостях политической жизни. Но вместе с тем ощутимо упал и индекс политической поляризации: люди стали заметно меньше испытывать неприязни к представителям других политических взглядов... Так, может, нам всем удалиться из соцсетей? Глядишь, и жизнь потихоньку наладится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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