Юрий Поляков: Почему в условиях санкций Запада деньги, выкаченные из нашей экономики, мотыляются в офшорах?

Юрий Поляков закончил работу над новым увлекательным романом - он называется "Веселая жизнь или секс в СССР". И сразу же привёз его к нам в "Комсомолку". (Подробности - в самое ближайшее время.) Но говорили мы не только о литературе...

- ... Юрий, а давайте - и о санкциях Запада. Дело в том, что в эти дни как раз исполняется пять лет, как они в массовом порядке обрушились на Россию... Сейчас вот подсчитывают - столько-то плюсов, а вот - минусы... А если бы вы положили их на чаши весов и стали бы взвешивать...

- Знаете, я исхожу из следующего: санкции и обострения с Западом - все это было неизбежным. В том смысле - что наш суверенитет продолжал укрепляться.

- И это все связано между собой.

- Да... И очень тесно. Ведь главный элемент усиления суверенитета - возвращение Крыма, с у тратой которого у нас никогда и никто не смирялся.

Например, в моей семье всегда называли бредом, - то, что Крым отошёл к Украине. И в советские времена считали это ерундой.

Но! Вот если бы мы пошли по линии - ну, грубо говоря - постепенной утраты нашего суверенитета. Ну, даже с сохранением какой-то декорации государства... Да! Жестких санкций не было бы. Но - этот путь вёл к развалу страны. И это все закончилось бы Московией в границах ХVI века.

Поэтому - неизбежно мы должны были этот суверенитет наращивать, свои интересы возвращать, заставлять с собой считаться.

Естественно, ответ - в виде этих санкций - он неизбежен.

Но сначала - о плюсах. Я считаю, что, "опираясь" на эти санкции (а куда деваться-то!), у нас, действительно, вдруг заработало сельское хозяйство, которое, казалось бы, уже отмерло, я извиняюсь, как отсохший хвостик, понимаете ли, у арбуза.

Плюс - возрождение ВПК, военно-технической мысли. Это вот - да.

А если говорить об упущенных возможностях... Считаю, что эти санкции можно было использовать гораздо эффективнее. Я, конечно, небольшой политик. Но - с какого хрена деньги, выкаченные из наших недр, из нашей экономики, мотыляются где-то в офшорах?

- Но их же сейчас пытаются вернуть...

- Что значит - пытаются? Понимаете... Пытаться овладеть девушкой нельзя, - надо или овладеть, или идти домой.

- Афоризм!

- И ещё - вопрос с совершенно неестественными денежными состояниями наших предппринимателей, которые - в данном случае я о состояниях - не работают на страну, которые уходят на роскошь и так далее. Этот вопрос вполне можно было бы решить.

Ещё?.. Можно было бы придумать такую налоговую систему, при которой наш средний класс наверняка поднял бы голову. Он бы тоже начал бы тащить экономику.

Этого - увы - нет. И это меня не устраивает.

То есть - вот здесь мобилизации - после того, как Запад объявил нам войну - не произошло.

- Но ведь ещё не поздно. Санкционный период будет продолжаться - может, мы ещё получше отмобилизуемся?

- Да, я тоже так думаю - санкции против нас не отменят. Крым же останется с Россией. Да и Донбасс уже не вернётся на Украину.

Но лично мне хочется более жесткой политической воли от власти - внутри страны. Не в смысле репрессий - а в смысле последовательности в преодолении злополучных санкций.

Вы хотите, чтобы заработала своя экономика? Дайте дышать малому бизнесу...

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