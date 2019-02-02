Сергей Степашин: Центробанку надо не доллары закупать в рекордных суммах, а инвестировать в экономику своей страны

"Левада - Центр" опубликовал опрос, по которому в январе 2019-го число тех, кто считает, что "страна движется в неправильном направлении", превысило количество участников опроса, по мнению которых - "направление правильное". 45% против 42%. В последний раз подобное было в 2006-м. То есть, - похоже, мы наблюдаем резкую смену настроений...

- Каким курсом должна идти страна? - задал я вопрос своему давнему Герою Сергею Степашину.

- Надо более серьезно расшифровать, в чем именно заключается недовольство наших граждан, - сказал Сергей Вадимович. - Тогда будет понятно, как корректировать наш курс.

Сергей Степашин: «Люди разочаровываются во власти, потому что падает уровень жизни и не сокращается количество бедных.» 00:00 00:00

- Что вы имеете в виду, Сергей Вадимович?

- (иронично) Кто-то считает, что у нас народ неблагодарный, ничего не понимает, мы тут стараемся, трудимся, а они не могут оценить, сколько было сделано для людей.

- А если серьёзно...

- Могу высказать предположение, почему сегодня люди разочаровываются. Причин здесь несколько.

В первую очередь - это падение уровня жизни. Количество бедных не сокращается, хотя президент поставил такую задачу. Выросли цены на продовольствие после введения НДС, растут тарифы на жилье.

Я ведь не с Луны свалился, знаю, как и чем живут простые граждане. У меня и мама в Ленинграде (так Степашин упорно, по-прежнему называет Санкт-Петербург. - А.Г.), и друзья, и близкие. Я это понимаю. Я всю страну объездил с Фондом ЖКХ. (Степашин - председатель Наблюдательного совета этого фонда. - А.Г.)

- И не только с Фондом ЖКХ.

- Да... Я думаю, что это главная причина разочарования части населения - снижение уровня жизни. А каким идти курсом?

- Скорее - речь о корректировке.

- Могу сказать коротко. В майских указах президента все написано, что нужно делать. Президент обратил внимание: давайте нам не цифры, а то, как люди живут и переживают. Главное – повышение благосостояния граждан. Это и вопросы с пенсиями, которые очень низкие. На 14 тысяч рублей попробуйте прожить.

- Как же быть?

- Все говорят: денег нет. Деньги есть, но вызывает недоумение политика сегодняшнего Центробанка, когда мы в массовом порядке скупаем доллары, у нас - рекордные закупки долларов США. Вместо того, чтобы серьезно инвестировать в реальный сектор экономики, в ту же стройку, в то же ЖКХ (кстати, президент продлил программу по аварийному жилью), в сельское хозяйство - его надо поднимать. Это главное сегодня, что нужно сделать.

Мы понимаем, почему у нас возникают сегодня проблемы в экономике страны. Есть внешний фактор.

- Это сильно влияет, да?

- После 2014 года, что бы мы ни говорили - дескать, хорошо, что ввели санкции, мы наконец-то стали сами себя обеспечивать... Ну, сами себя обеспечивают Северная Корея и Венесуэла, мы же видим, куда они пришли. Конечно, и этот фактор срабатывает. Нужно находить новые механизмы взаимодействия и привлечения инвестиций. То, что пытается сегодня делать в том числе наше правительство. Но это игра, как говорится, в долгую.

Недавно ты мне задавал вопрос по аресту сенатора и этого деятеля из Росгеологии...

- Да, мы подробно с вами это обсуждали...

- Вот ещё и эти идиоты людей раздражают. Я не боюсь этого слова – идиоты настоящие. Лучше бы сидели и не высовывались.

Нужно серьезно подумать и о кадровом потенциале. Не только в свете коррупции, но и - несостоятельности профессиональной и морально-этической...

- Пенсионная реформа больно ударила.

- Безусловно, это один из факторов. Дело даже не в продлении пенсионного возраста. Наверное, это объективная причина. Дело даже не в том, как это было сделано. Надо было готовить людей к этой реформе. На самой первой стадии к этому должны были подключиться вице-премьеры, министры...

Если мы повышаем пенсионный возраст, то люди должны понимать - зачем. Им же было сказано: повысим пенсионный возраст, у вас будут такие пенсии, что вы заживете как при коммунизме. Но этого не произошло.

- Извините, что с таким сложным вопросом звоню.

- Мне сейчас легче отвечать, я же не начальник.

- Я же вижу, как вы переживаете. Вы сказали: будет трудно – звони. Вот я и звоню...

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