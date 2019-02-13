Почему лидер чемпионата России «Зенит» проиграл 14-й команде Турции

Питерский «Зенит» неудачно начал 2019 футбольный год. В Стамбуле команда Сергея Семака в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы уступила «Фенербахче» - 0:1. А с учетом предыдущего года, у Питера накопилось уже четыре поражения подряд. Такие черные серии «Зенит» не выдавал уже 13 лет.

Недовольство «Зенитом» и Сергеем Семаком копится, и вскоре может составить критическую массу. Главного тренера обвиняют в неумении выстроить внятную игру: в прошлом году хорош был Дзюба, и команда, выбрав примитивный футбол, пуляла мяч куда-то в его сторону, а мощный форвард боролся за каждую передачу, выцарапывал их, и все это называлось «Зенит» в атаке». После зимней паузы нет и такого. Магия Дзюбы иссякла, он уже не горит на поле так ярко, как прежде. А вдобавок к тому команда почему-то решает не выполнять простейшие установки тренера.

Ключевой эпизод матча с «Фенербахче» произошел в концовке первого тайма, когда гости получили право на пенальти. По предварительной договоренности в раздевалке его должен был пробить Дзюба. Но к нему подошел товарищ по команде Мак, и попросил дать ударить ему. Как он убедил Дзюбу? Какие слова нашел? Это останется тайной. Артем так и заявил: «Это останется внутри команды. Мы сами разберем эпизод. Мак почувствовал уверенность и пошел бить». Уверенность - это еще далеко на гол. «Зенит» не забил и проиграл.

Теперь внутри команды будут думать, как разбираться со слишком уверенным Маком. Но как то могло произойти, что игроки сами решают, выполнять ли установку тренера - это главный вопрос к «Зениту» и Сергею Семаку. Он всегда считался мягким тренером, способным услышать своих футболистов. Какое-то время это приносило свои результаты. Но четыре поражения подряд - это серьезный удар по планам выиграть чемпионат и забрать подальше в еврокубках. Возможно, «Зенитом» надо руководить по-другому. Наверняка, должны быть у тренера рычаги, чтобы как минимум пенальти били те, кому это положено. И это мы не знаем, какие еще установки тренерского штаба не выполняют игроки. И если 21 февраля в ответном матче лидер чемпионата России не разберется с 14-й командой Турции, вопросов к Семаку станет еще больше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У России есть еще один представитель в Лиге Европы, и последние надежды на него. «Краснодар» сыграет в четверг 14 февраля с немецким «Байером». Все 35 тысяч билетов на этот матч уже распроданы, и это, пожалуй, главная оценка шансов российской команды. А пока краснодарцы будут сражаться в Лиге Европы, их полузащитник Павел Мамаев проведет свой матч в СИЗО. И ажиотаж вокруг этой игры огромен - к руководству изолятора поступила масса заявок на аккредитацию. Кажется, если бы велась трансляция этого матча, «Бутырка» смогла бы неплохо заработать на продаже прав на нее, а так же на рекламе в перерыве и на рекламных баннерах вокруг поля.

КАК ЭТО БЫЛО

Обзор матча: «Фенербахче» - «Зенит» 12 февраля 2019 года

Игра в первом тайме была похожа на улицу с односторонним движением. «Фенербахче» подолгу разыгрывал мяч на половине «Зенита», в его штрафную постоянно летели навесы и прострели, в течении десяти минут хозяева подали 4 угловых. Последний из них и стал голевым — после отскока мяча от Эранани нападающий хозяев Слимани с лета поразил ворота Андрея Лунева (подробности)