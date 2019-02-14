Георгий Бовт: Ускорения в экономике не происходит по причине недостатка кредитования

Российская экономика оказалась весьма устойчива к западным санкциям. В то же время темпы роста ВВП пока не очень высокие: в 2018 – 1,6%, а в 2019 году, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – 1,5%. Но если ситуация в мировой экономике ухудшится, как это отразится на России?

Пока темпы роста экономики РФ отстают от среднемировых. По прогнозам ОЭСР, в 2019-м среднемировые темпы роста составят 3,5%, а ВВП стран «большой двадцатки» вырастет на 3,7%.

Все более сильными становятся ожидания замедления и даже спада роста мировой экономики. По данным МВФ, Россия в 2018 году была на 166-м месте по темпам роста. А в случае замедления среднемировых темпов роста, особенно в Евросоюзе (на него приходится около 45% российского внешнеторгового оборота) и Китае (15% товарооборота), неизбежно произойдет падение цен на сырье.

Одним из главных поводов для общемировой рецессии может стать полномасштабная торговая война между США и Китаем, например. Или критическое накапливание проблем внутри американской или китайской экономик. Дополнительным негативным фактором для нашей экономики могут стать новые американские санкции против России.

Несмотря на санкционное давление, российским властям удается поддерживать высокую финансовую стабильность – добиться не только значительного профицита бюджета (не менее 1% ВВП), но и снижения зависимости курса рубля от колебаний нефтяных цен.

Рост бюджетного профицита объясняется в том числе тем, что за три года выросла выручка от ненефтегазовых отраслей. Операционная прибыль ненефтегазового сектора увеличилась до 8,8% ВВП, а рентабельность ненефтегазовой промышленности и сельского хозяйства выросла более чем на 3 процентных пункта - до 13,2%.

Тем не менее это все равно довольно «зыбкая ситуация», сложившаяся, заметим, в условиях, когда мировая экономика в целом была на подъеме. Слабый внутренний спрос пока не позволяет надеяться на то, что ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры будет компенсировано именно внутренним спросом, даже в форме масштабных национальных проектов.

По мнению ЦБ, в условиях ограничения доступа к финансовым ресурсам извне наибольшую уязвимость могут испытать российские обрабатывающая промышленность, аграрный сектор и строительная сфера – как в наибольшей степени зависимые от долгового финансирования. Притом что сельское хозяйство рассматривается как одна из сильных «точек роста».

Ускорения в экономике не происходит по причине недостатка кредитования, а кредитование «само по себе» не идет в стагнирующую экономику. В данном случае на помощь могло бы прийти государство – но не столько в форме прямого бюджетного финансирования, а в форме, например, долевого софинансирования приоритетных проектов через региональные банки (тоньше чувствующие именно региональную конъюнктуру), а также региональные облигации.

Отдельный вопрос – высокая ключевая ставка ЦБ, которая в условиях ограничения «дешевых» внешних кредитов еще более сужает возможности для кредитной поддержки отечественной несырьевой промышленности.

Косвенным источником внутренних инвестиций мог бы стать возврат капиталов, а также сокращение их утечки.

В условиях существенного бюджетного профицита госсредства могли бы направляться на развитие технологий. А также на поддержание платежеспособного спроса населения, который мог бы стать одним из стимулов роста, каковой все еще недооценивается, приводя подчас к неоправданному урезанию социальных программ и инвестиций в человеческий капитал.