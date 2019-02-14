2019-02-14T11:34:34+03:00
Звезды

«Больше писать о них не буду»: Гарик Харламов прокомментировал слухи о неверности Кристины Асмус

Звезда Comedy Club редко обращает внимание на сплетни, но не в этот раз
Петр СИМОНОВ
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Гарик Харламов и Кристина Асмус.Гарик Харламов и Кристина Асмус.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Очень популярный комик привык обо всем говорить несерьезно. 37-летний артист всегда и на все отшучивается. Профдеформация. Сложно его вывести из себя, но иногда это случается.

Брак Гарика Харламова с Кристиной Асмус кажется счастливым.

Они уже 6 лет официально женаты, у них 5-летняя дочь Настя. В последнее время его 30-летняя жена постит в соцсети уж больно много соблазнительных фото себя самой. Кого-то это наводит на разные мысли.

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С Днём семьи, любви и верности!! Берегите друг друга!!!
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После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду
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Дружелюбная Кристина, которая в последнее время все более активна и популярна в своей профессии, нередко выкладывает снимки с коллегами. Одним из последних было фото с актером Артемом Ткаченко.

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Бонни и Клайд Через 5 минут ТЕКСТ на сцене @ermolova_theater Еп!
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Интерпретировали все это настолько скандально, что Гарик Харламов не выдержал, вытащил несколько фрагментов и заголовков, и накинулся на фантазеров с руганью.

- Просто знайте, что бы ни писали, это шизофрения и бред (это я мягко), - не сдерживаясь пишет юморист в соцсети. - Комментирую. Это все полная ***. Какие ещё «статьи» должны вас убедить в этом? «Сенсация: Асмус родила себе енота от Батрутдинова и устроила оргию в доме престарелых» или «Героиновый наркоман Харламов переехал на ПМЖ в Гаагу, где насилует проходящие автобусы»? Все хорошо. Жена рядом, дочь моя. Больше писать о них не буду. Всем добра.

Напомним, Гарик Харламов второй раз женат. Первой супругой артиста была менеджер ночного клуба Юлия Лещенко, но через 2 года союз дал трещину. Разводиться пришлось через суд, обиженная жена пыталась отсудить у юмориста немалые деньги, но суд решил, что Харламов должен ей выплатить около 5 миллионов рублей. Отношения с Кристиной Асмус комик скрывал. Они расписались тайно в 2013 году, о чем позже заявили общественности. В начале 2014-го у них родилась дочь Анастасия.

КСТАТИ

Пока жена была на Мальдивах: Гарик Харламов показал своих новых детей

Резидент Comedy Club Гарик Харламов удивил Инстаграм неожиданным снимком: шоумен показал подписчикам своих «новых» детей. На фото он позирует с двумя мальчиками-близнецами, похожими на него, как две капли воды. Судя по всему, новость о детях стала неожиданностью даже для жены Харламова, актрисы Кристины Асмус. По этому поводу супруги даже устроили в соцсети публичную перепалку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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