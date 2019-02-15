Александр Проханов: В Афгане победил солдатский дух Советской армии. Но проиграла страна, доверившись предателям

- Александр Андреевич, в пятницу, 15 февраля, исполняется 30 лет со дня вывода группировки Советской армии из Афганистана. У вас какие ощущения – это праздник, это победа, это поражение, это переосмысление?

- Я был участником этого похода. По существу, от его начала до его завершения, и даже чуть дольше.

Я горжусь тем, что в эти грозные годы был вместе со своей армией, со своим воюющим народом. Я прошел Афганистан, начиная этот поход в одной стране – в стране, которая гордилась своими Героями, которая посылала эту 40-ю армию на подвиг, которая хотела и стремилась, чтобы этой войной, этим вторжением обезопасить южные границы своей страны, где назревал огромный пузырь исламского радикализма.

А заканчивали мы этот поход в другой стране. В стране Горбачева, которая стреляла в спину войскам из кинескопов, в то время как спереди в них били гранатометы моджахедов.

Страна в лице Горбачева отреклась от своих солдат, они были прокляты. Она отреклась от жертв, от гибелей, она называла их чуть ли не палачами, уродами.

И эта армия вышла из Афганистана по Мосту Дружбы в Узбекистан, в Кушку, она вышла не окровавленной, она вышла оплеванной, она вышла оскверненной. И на границе ее не встречали с президентом.

Но это была священная война. Потому что она, как и все другие – русские, советские, имперские войны – заслоняла страну от огромных напастей, которые двигались на нее.

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- Что же мы потеряли в результате ухода из Афганистана?

- После того, как мы вывели оттуда войска под напором Горбачева, по политическим решениям Москвы, - через Афганистан в сторону России хлынули все эти страшные разрушительные силы.

Мы потеряли Среднюю Азию, мы потеряли часть Закавказья. Мы получили на Кавказе две страшные чеченские войны и террористическое подполье.

Мы сегодня вынуждены мучительно восстанавливать наше присутствие в Таджикистане, куда двигаются толпы террористов.

Поэтому афганская война была правильной, была традиционной, она ничем не отличалась от похода Скобелева, который выдавил англичан их Хивы и Бухары.

- Эту войну мы проиграли?

- Это война победная. Победил солдатский дух, победили командиры и генералы этой 40-й армии. Но проиграла страна, доверившись предателям…

По существу, сегодняшняя сирийская кампания, которую мы славим, которой мы гордимся, в честь которой великий музыкант Гергиев играет на развалинах Пальмиры, это тот же Афганистан.

Мы пошли туда, потому что там скопился такой же гигантский пузырь терроризма, направленный на республики Средней Азии, на наш Северный Кавказ и на Москву, как много лет назад в Афганистане.

Мы пошли в Сирию, чтобы спасти падающий, качающийся режим Башара Асада, вместо которого мог возникнуть террористический кулак.

История повторилась. Правда, теперь уже – с другим окончанием. Но, охаивая советскую кампанию в Афганистане, мы должны будем хаять и сирийский поход.

- Нет, не будем! Как вы, писатель-«афганец» и вообще - воины-«афганцы» чтите подвиг и память участников этого похода – и живых, и тех, кто остался на поле боя?

- Все «афганцы», которые уже состарились, несут в себе эту память. Существует афганская солидарность, афганское братство.

Это - глубинная лампада того похода, и знамя 40-й армии все «афганцы» несут на своей груди. Мы обмотались этим знаменем и не отдаем его на поругание, на осквернение.

Сейчас и наше государство как будто бы опомнилось, оно понимает, что не может держать в скверной темнице этот великий поход и, как многие вещи, которые сегодня переосмысливаются, государство и общество отрекаются от того неистового нигилизма, либерализма 90-х годов, опорочивших афганский поход.

И эта кампания находит свое историческое место в канве наших славных военных русских и советских деяний.

И в память об афганском походе по всей России строятся часовни, ставятся памятники, проводятся торжества и мы открываем под Смоленском храм, который будет расписан фресками афганского похода.

В день вывода войск мы, как всегда, встречаемся и поднимаем чарку. Одну чарку во славу 40-й армии, другую чарку в честь всех «афганцев», которые живы и живут с нами, а третий тост мы произносим в память всех погибших, всех героев афганского похода.

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