Горбачёв рассказал, как принимали решение о выводе войск СССР из Афганистана

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-15T13:42:46+03:00

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Вывод советских войск из Афганистана стал возможным, поскольку его поддерживало как политическое, так и военное руководство Советского союза, и, главное, народ. Кроме того, переговоры со всеми сторонами, в том числе США, Ираном, Пакистаном помогли провести операцию с минимальными потерями. Такое заявление сделал бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

«Все, в том числе члены Политбюро ЦК КПСС Николай Рыжков, Егор Лигачев, Виталий Воротников, Виктор Чебриков и другие. Все они говорили о материальном и моральном ущербе, который наносит стране присутствие советских войск в Афганистане» — сказал Горбачев в интервью РИА Новости в честь 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана.

«И военное руководство, Генштаб, полностью поддерживало линию на вывод войск», - добавил он.

Экс-президент СССР сделал акцент на то, что вывод войск был осуществлен «общими усилиями, в том числе благодаря переговорам, которые мы вели со всеми сторонами – США, Ираном, Пакистаном, другими странами». По его словам, именно это позволило «провести вывод войск организованно и с минимальными потерями». «Поставили точку в этой печальной главе», - заключил он.

Напомним, что 15 февраля исполняется ровно тридцать лет с того самого дня, когда территорию Афганистана окончательно покинул ограниченный контингент советских войск, введенных туда 25 декабря 1979 года.

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15 февраля исполняется ровно тридцать лет с того самого дня, когда территорию Афганистана окончательно покинул ограниченный контингент советских войск, введенных туда 25 декабря 1979 года. Война длилась девять лет и почти два месяца, забрав жизни 15 052 граждан СССР — бойцов, солдат и офицеров, сполна отдавших свой интернациональный долг. Еще 53,7 тысячи были ранены, 417 пропали без вести (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU