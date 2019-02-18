Генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов: «Россия решила вопрос импортозамещения, и это обеспечило низкие цены на мясо»

Одна из крупнейших продовольственных компаний страны «Черкизово» объединяет ряд известных брендов: это мясные продукты «Черкизово», продукция из мяса птицы «Петелинка», «Пава-Пава», «Куриное царство» и другие. О том, какие планы группа собирается реализовать в этом году, «Комсомольской правде» на Российском инвестиционном форуме рассказал генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов.

«БУДУТ РАСТИ И ОБЪЕМЫ, И КАЧЕСТВО»

- По итогам прошлого года группа «Черкизово» произвела более одного миллиона тонн мяса и вышло на первое место. Каковы ваши прогнозы на 2019-й?

- Мы продолжаем наше развитие. Сегодня мы являемся крупнейшим производителем мяса в целом в стране, лидерами производства птицы. Но во многом будущий рост отразится не столько на объемах, сколько на качестве. Мы называем это качественным ростом и фокусируемся на потребительской продукции, на продукции высокой добавочной стоимости, которую мы производим под нашими брендами - такими, как «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово». Объемы все равно будут расти, потому что в конце прошлого года мы сделали два приобретения. Это «Алтайский бройлер» и активы в Курской области - «Белая птица», что позволит нам добавить производимой продукции мяса птицы еще на 150 тысяч тонн.

- В каком сегменте вы планируете развиваться наиболее активно? Может быть, собираетесь выйти на новые рынки?

- Приобретение «Алтайского бройлера» позволяет нам выйти на новый рынок, на котором нас раньше не было - за Урал. Сейчас наши продажи в основном сконцентрированы в европейской части России. Приобретение активов «Белая птица» (Курск) также позволит нам увеличить долю продукции глубокой переработки с добавочной стоимостью под нашим брендом «Петелинка».

«ЧЕМ МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ ПРИКАСАЕТСЯ К ПРОДУКЦИИ, ТЕМ ВЫШЕ ГАРАНТИИ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

- Вы ранее анонсировали планы строительства второй очереди комплекса по производству сырокопченых колбас в Кашире. При этом в России набирает популярность так называемое движение ЗОЖ. Не противоречит ли это вашим планам развития?

- Летом 2018 года мы запустили в Московской области производство копченых колбас – это была первая фаза. Вторая фаза - это не сырокопченые колбасы, а колбасное производство в целом - в основном это сосиски, вареная группа. Мы сейчас разрабатываем проект, планируем приступить к реализации, возможно, в середине этого года. Это будет высокотехнологичный автоматизированный завод по аналогии с тем, который мы уже построили в Кашире. Там мы используем философию индустрии 4.0 – высокая автоматизация, инновационная система, использование искусственного интеллекта позволяет нам гарантировать качество выпускаемой продукции. Чем меньше людей прикасается к продукции, тем у нас больше гарантий ее безопасности.

Что касается популярности здорового образа жизни - это, конечно, явный тренд развития российского общества - позитивный тренд, который мы всячески поддерживаем. Хочу отметить, что потребление качественной сырокопченой колбасы никак не противоречит принципам ЗОЖ. Это деликатес, который доставляет нам удовольствие и не наносит вред здоровью. Если потреблять его в разумных количествах, конечно. Но это справедливо для многих продуктов.

«Черкизово» сегодня вообще очень большое внимание уделяет теме качественного и правильного питания. Совместно с испанской компанией мы выращиваем в экологически чистой Тамбовской области индейку с пониженным содержанием жира – это бренд «Пава-Пава». В ассортименте продукции под брендом «Петелинка» разработали линейку «Чистый продукт» и диетическую линейку «Здоровое питание».

Генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов на площадке "Комсомольской правды" на Российском инвестиционном форуме.Фото: Андрей Минаев

- В 2019 году Россия планирует начать поставки мяса в Китай. Как вы оцениваете перспективы?

- Правительство проделало огромную работу, и наконец спустя три года 23 российских предприятия получили доступ на экспорт мяса птицы в Китай. Среди них – пять предприятий «Черкизово». В этом году группа планирует направить в Китай 30 тысяч тонн продукции примерно на 60 млн долларов. А в целом мы оцениваем экспортный потенциал примерно в 150 тысяч тонн (примерно 250 млн долларов). Это достаточно значимо, потому что, если сегодня посмотреть на весь экспорт в дальнее зарубежье, это 300 млн. долларов. То есть только открытие Китая по птице нам позволяет рассчитывать на удвоение экспорта мяса. Вообще Китай сегодня импортирует продукции птицы на 1 млрд долларов.

«ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО МЯСА В СТРАНЕ ДЕРЖИТ ЦЕНЫ»

- В начале года была повышена ставка НДС. Как это скажется на цене вашей продукции?

- Мы бы здесь не преувеличивали эффект от этого. Да, возможно, небольшое давление будет оказано, но на самом деле у нас в бизнесе хватает других инфляторов. Сегодня растет стоимость ГСМ, растет стоимость транспортно-логистических услуг, очень сильно дорожает зерно – и здесь речь идет не об 1-2 процентах, все дорожает на десятки процентов. На фоне этого, если честно, повышение НДС нас волнует меньше всего.

- То есть, нам в ближайшее время ждать повышения розничных цен на мясную продукцию?

- Вообще за последние 3-5 лет Россия решила вопрос импортозамещения, и даже моментами у нас было перепроизводство – например, мяса птицы, что приводило к достаточно низким ценам на мясо птицы. С другой стороны, птица стала более доступная, эта продукция поддерживала спрос, потому что потребительский спрос он, скорее, больше стагнирует. Пока мы роста не видим, и это во многом связано с макроэкономической ситуацией в стране. Но мы считаем, что мясо в последние 3-5 лет было сдерживающим фактором инфляции в стране. Многое зависит от кормовой базы, зерно и соя – это примерно 50-60% себестоимости. И если там будет значительный рост стоимости, какой сейчас наблюдается - на 30-40%, придется это транслировать в какой-то степени на потребителя.