Людмила Полянова: Если школьник не станет гражданином, ему все равно — помогали татары захватывать Крым или освобождать его от немцев!

- Как быть с «неудобной исторической правдой»?

- Когда мы формируем сознание общества, мы это делаем через те знания, которые даем детям. Так формируется идентичность. Школа должна дать ребенку представление о мире, в котором он живет. Это не понятие о малой родине - что тоже важно, конечно. И это даже не понятие страны. Это — понятие о мироустройстве. У каждого ребенка, который родился здесь, но в принципе может стать человеком мира — у него при том должно быть понятие родины. Для чего, в частности, существуют такие предметы, как история и литература. То что касается физики, математики или химии — тут не скажешь об особенностях российского обучения. Мы учим мировую истории с тенденциями и безусловно учим историю собственной страны.

- В истории для школьников не должно быть разночтений, она должна быть целостной?

- Ну вот ситуация с учебником в Крыму — все-таки частная, на мой взгляд. Есть ученые, которые посвятили свою жизнь изучению, например, Второй мировой, ее аспектов. Но не одного исторического факта — роли крымских татар в событиях в Крыму в 1941-1944 годах. Наверное, в учебнике истории, изданном на территории конкретного субъекта, это и может быть востребовано, но, например, в Московском регионе у школьников это может вызвать минимальный интерес или может не вызвать его вовсе…

- Такого рода учебники — вопрос конъюнктуры?

- Тут бывает борьба узковедомственных интересов, финансовых интересов. Сейчас наш министр Васильева борется за издание учебников, чтобы они соответствовали ГОСТам, принятым некогда в великой стране — а то они у нас стираются со временем: издателям нужны большие проекты, которые приносят большие прибыли. А учебники — это, как правило, большие деньги. И не всегда то, что видим в учебниках, является благом — иногда это просто стремление заработать. Авторы некоторых учебников зарабатывают популярность, научное имя и деньги.

- Школьникам возможно давать исторические факты, которые вызывают споры, разные, часто полярные трактовки?

- Пока человек еще не сформировался и не имеет четкого представления о мире, о тех или иных принципиальных вопросах и свою идентичность национальную еще окончательно не нашел, мы должны отслеживать интересы страны. Надо найти форму изложения. Что значит «историческая правда» или «историческая неправда»? Историю пишут летописцы. Как они описали, какие акценты расставили — так мы историю и представляем.

- Вы призываете к...

- ...Я призываю к разумности. Сначала давайте спросим, что дети вообще знают о Великой Отечественной? Ведь большинство школьников сегодня с ходу не ответит на вопрос о начале Второй мировой войны. Вот где проблема! А не то, что локальная история, произошедшая в Крыму, представлена не в том виде, в котором хотелось бы представителям современных крымских татар. Мы к ним относимся с таким же уважением, как и к остальным народам и народностям нашей страны. Но любое оспаривание, к которому призывают со стороны неокрепшие еще умы, может приводить к бунту. Мы должны объединяться, а не искать точки раздора.

А если родившийся в России молодой человек не станет гражданином — ему и после школы будет все-равно, какой была роль татар как в захвате Крыма немцами, так и в его освобождении. Вот так мы в итоге воспитываем человека общества потребления. Который перестанет читать учебники вообще. Даже в электронном виде.

ВОПРОС ДНЯ

Рассказывать ли неудобную историческую правду?

Семен БАГДАСАРОВ, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии:

- Историю надо давать такой, какой она была. Я вырос в Средней Азии среди крымских татар, которых туда сослали. Среди них было много патриотов. А летчик Амет-хан Султан был дважды Героем Советского Cоюза. Да, были и предатели - а у кого их не было?

Юлия КРИЖАНСКАЯ, социолог:

- Все идет от задач, которые общество перед собой ставит. То, как мы преподаем историю детям, зависит от того, кого хотим вырастить. Хотим напряжения - рассказываем, как мы друг друга грызли в прошлой жизни.

Сергей КОМКОВ, главред издания «Президент»:

- Я против самого термина «неудобная историческая правда». Историю нельзя переписывать. Это я как доктор педагогических наук говорю и как учитель истории с многолетним стажем. Я детям в школе всегда говорил: «Историю вам своими делами можно формировать, но переписывать то, что сделано предками, уже нельзя». Надо изучать и делать выводы.

Рассказывать ли неудобную историческую правду?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр СНЕГУРОВ, профессор МПГУ:

- А мы всегда рассказываем правду, которая для кого-то обязательно окажется неудобной. Рассказываем о Гражданской войне - точно не угодим тем, кто сочувствует Белому движению. Учителю нельзя идти по пути соответствия групповым интересам. Учитель как максимум может представить разные точки зрения на одно событие.

Дамир ИСХАКОВ, главный научный сотрудник Института истории им. Марджани Академии наук Татарстана:

- Если раскрывать историческую правду - надо раскрывать всю. По отношению к крымским татарам раскрыта одна часть. А там воевали люди с обеих сторон. Есть опыт, когда пишут исторические труды про сложные моменты - и либо заглаживают, либо обходят для сохранения хороших взаимоотношений между народами. А в специальных трудах все освещается в полной мере.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- Надо рассказывать так, как в документах и свидетельствах. А «удобно-неудобно» - это я уж как-нибудь сам решу.

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