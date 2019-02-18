2019-02-18T16:14:07+03:00
Общество

Александр Снегуров: Так и до изъятия педагогов доберемся!

Заслуженный учитель России прокомментировал «КП» скандал вокруг учебника истории в Крыму, где, по мнению части общества, роль крымских татар «представлена необъективно»
Игорь ЯКУНИН
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Заслуженный учитель России Александр Снегуров. Фото Медиакомпания Зеленоград сегодня @ YoutubeЗаслуженный учитель России Александр Снегуров. Фото Медиакомпания Зеленоград сегодня @ Youtube
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После обращения Совета крымских татар к главе полуострова Сергею Аксенову с просьбой изъять из школ и библиотек учебник по истории для старшеклассников, который «разжигает национальную рознь» (по мнению авторов обращения), «КП» попросила специалистов прокомментировать ситуацию. И вот что рассказал педагог с 32-летним стажем Александр Снегуров:

- Неудобную правду, например, про то, что часть того или иного народа сотрудничала с гитлеровцами, школьникам сегодня рассказывать не зачем?

- А мы всегда рассказываем правду, которая для кого-то обязательно окажется неудобной. Рассказываем о гражданской войне — точно не угодим тем, кто сочувствует белому движению. Та же история со штурмом Белого дома в октябре 1993-го. Учителю нельзя идти по пути соответствия каким-то групповым интересам. Или ожиданиям чьим-то. Призвание учителя другое - он, как максимум, может представить разные точки зрения на одно событие. И то в рамках одного урока сделать это сложно.

- Всей гаммы, палитры мнений мы выразить не сможем?

- Учитель — точно нет. Можно одни, другие, третьи учебники изымать по обращению каких-то лиц. Ну и что - так в какой-то момент мы можем остаться вовсе без учебников! А в итоге доберемся и до изъятия педагогов, которые будут рассказывать что-то неудобное.

- Учебник должен быть фактологическим, а учитель вправе давать свои оценки изложенному в учебнике событию?

- Оценочность все-равно будет присутствовать. У меня все это было за 32 года моей педагогической практики. Учитель — субъект, как и ученики. Отношения между ними не могут быть лишены оценочной окраски.

Но педагог должен стремиться отойти от радикальных оценок.

- Факты сотрудничества части крымских татар с немецкими оккупантами в 40-х были — этого же никуда не денешь?

- Факты — были. Я этим вопросом специально интересовался. А дальнейшая депортация — шаг, возможно, нелепый, но в чем то вынужденный. И это в том числе показывает драму этого народа. Надо все рассматривать в конкретном историческом контексте. Многие из крымских татар участвовали в боях на стороне Красной Армии, получили ордена. Также это касается и чеченцев, тоже депортированных.

Нельзя сказать, что в 1944-м пожертвовали крымскими татарами. Надо говорить и о том, что пожертвовали огромным количеством русских людей. Об этом давайте тоже стараться не забывать. Жертвы шли до последних дней войны весной 1945-го, когда из взвода оставалось несколько человек при штурме Берлина.

- Учебник истории в Крыму изымать бессмысленно?

- Ну конечно, тогда надо изымать другие учебники по многим разным обстоятельствам. Пусть учитель преподает так, как ему подсказывает совесть и убеждения. Но он же не только на учебнике должен основывать свою деятельность!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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