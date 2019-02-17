2019-02-17T22:54:58+03:00
Общество

Крымские татары попросили убрать из местных школ учебник по истории Крыма

По их мнению, в пособии содержится пропаганда ксенофобии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Крымские татары попросили убрать из местных школ учебник по истории КрымаКрымские татары попросили убрать из местных школ учебник по истории КрымаФото: Роман ЗЛОБИН
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Совет крымских татар обратился к главе региона Сергею Аксенову с просьбой убрать из всех школ и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов.

По их мнению, в нем содержится пропаганда ксенофобии, а авторы учебника оправдывают факт депортации народов России, что разрушает межнациональное согласие в Крыму.

- Авторы учебного пособия совершенно безосновательно утверждают, что "численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек", а 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами, - утверждают члены Совета крымских татар.

Крымские татары в учебнике представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, враги советской власти, сообщает "РИА-Новости".

Члены Совета крымских татар считают, что безответственность и слабая гражданская позиция авторов учебного пособия повлекли за собой нарушение статьи 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти.

Речь в данном случае идет об учебнике "История Крыма. 10-й класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. [В 2 ч.] / [С.В. Юрченко и др.]. — М.: Просвещение, 2018. — 207 с.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года стало известно о том, что польская газета обозначила на карте Крым как часть России. Изображение опубликовано на сайте крупнейшего спортивного СМИ Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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