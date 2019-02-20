Старшую дочь Обамы «застукали» с бутылкой

Вездесущие репортеры на днях сфотографировали старшую дочь бывшего президента США Барака Обамы во время отдыха с подружками у бассейна одного из пятизвездочных отелей Майами.

В частности, сняли ее с бутылкой белого вина в руке, из-за чего Малию тут же раскритиковали в соцсетях. Дело в том, что девушке пока только 20, и по американским законам она еще несовершеннолетняя, а употреблять алкоголь разрешено только с 21 года.

«Что скажут родители?» - возмущаются пользователи.

По данным Radar Online, Малия побаловала себя вином Whispering Angel стоимостью 80 долларов (примерно пять тысяч рублей) за бутылку. А пока одни негодуют по поводу поведения студентки Гарвардского университета, другие восхищаются её безупречной фигурой. Стоит отметить, что девушка действительно очень хороша, и сплошной черный купальник подчеркивает достоинства её стройного тела.

Дочь бывшего президента США Барака Обамы весело проводила время в компании подругФото: EAST NEWS

Напомним, Малия с младшей сестрой – 17-летней Сашей – и родителями живет в особняке в Вашингтоне. Благодаря своей модельной внешности и умению одеваться девушка давно приобрела популярность в Интернете.

К слову, газета The Daily Mail пишет, что у старшей дочери Барака Обамы есть секретная страница в Facebook, где она под псевдонимом критикует нынешнего хозяина Белого дома. На одном из опубликованных снимков запечатлены четыре розовых стикера, приклеенных к полке кухонного шкафчика. На листочках – надписи: «Дональд Трамп – президент», «Это ненормально», «Дональд Трамп – зло» и «Не будь самодовольным».

Раньше Малия одевалась как типичная девочка из приличной состоятельной семьиФото: SPLASH NEWS

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