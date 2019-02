Кто-кто? Кони в полосатых пальто помогли понять, зачем зебрам полоски

Очередную попытку понять, в чем смысл полосок на шкуре зебр, предприняли американские и британские ученые, большую группу которых возглавил Тим Каро (Tim Caro) из Университета Калифорнии (Department of Wildlife, Fish and Conservation Biology, University of California Davis). И похоже, как сообщает Science Daily, они докопались до истины. Из проведенных экспериментов следовало, что полоски все-таки спасают зебр от кусачих насекомых. Но совсем не так, как это представлялось прежде.

Один из тех коней в полосатых пальто, изображавших зебр.

В свое время Сюзанна Акессон - профессор Лундского университета в Швеции (Lund University) — предположила, что шкура зебр создает защитный оптический эффект. Полоски поляризуют отраженный свет, а слепни и мухи це-це плохо его воспринимают. То есть, почти не замечают зебр. В доказательство подручные профессора покрасили трех лошадей: одну в белый цвет, другую - в черный, третью - под зебру. Намазали всех специальным клейким составом и отправила пастись.

Через некоторое время экспериментаторы подсчитали слепней, прилипших к испытуемым. Меньше всего их было на лошадях, раскрашенных в черно-белую полоску. Из чего и был сделан вывод о защитном оптическом эффекте, который создают полосатые шкуры.

Методика нынешних — англо-американских - экспериментов была схожа со шведской. К ним тоже привлекли лошадей, но не перекрашенных, а переодетых в зебр. Участвовали и сами зебры.

Сначала Тим Каро с соратниками два лета подряд наблюдали за тремя зебрами и девятью одномастными лошадями - белыми, вороными и гнедыми. Считали, сколько слепней к ним приблизились, сколько присели, сколько времени провели на шкурах.

За слепнями, кружившими у зебр и лошадей, следили с помощью камер наблюдения.

Выяснилось: слепней и мух, которые вились рядом с зебрами, было не меньше, чем вокруг лошадей. То есть, полосатые шкуры отнюдь не вводили насекомых в заблуждение, ничуть не маскировали их обладателей. Но дальше происходило странное: садиться насекомые предпочитали на лошадей. А от зебр чаще всего улетали. Или на полном ходу врезались в их полосатые шкуры и падали на землю.

Далее к экспериментам подключили «коней в пальто» - лошадей, покрытых черными, белыми и полосатыми накидками. На тех, которые были переодеты в зебр, слепни садились реже всего. Хотя летели в их сторону быстрее, чем к их коллегам в однотонных пальто. Стало быть, дело не в самих зебрах, а исключительно в их причудливой окраске.

Результаты экспериментов: на лошадей, переодетых в зебр, слепни садились реже

Свои выводы ученые опубликовали недавно в журнале PLoS One в статье под названием Benefits of zebra stripes: Behaviour of tabanid flies around zebras and horses. По их мнению, полоски каким-то образом дезориентируют насекомых, которые путаются, выбирая место посадки. В результате они либо врезаются в зебр либо улетают прочь. Но если уж садятся, то почему-то в основном на белые полоски. Это загадка осталась неразрешенной.

На счет зебр многие заблуждались

Гипотеза о защитном оптическом эффекта полосок на шкуре зебр стала третьей, опровергнутой за последнее время. До этого несостоятельными были еще две.

Одно время, считали, что полоски служат своего рода камуфляжем - маскируют зебр от хищников, делая их незаметными на фоне пестрой африканской растительности. Ошибались.

Ошибались и те ученые, которые думали, что полоски охлаждают зебр. Нет, просто белым зебрам было бы прохладнее.

Проверка полосок на охлаждающие свойства.

