В Бангладеш захватили летевший в Дубай пассажирский «Боинг»: на борту было почти 150 человек
Пассажирский «Боинг-737» вылетел в воскресенье из Дакки (столица Бангладеш) в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). А вскоре в СМИ появились «молнии» о попытке захвата воздушного судна неизвестными.
На данный момент информация поступает противоречивая. Как передают ведущие мировые агентства AP и Reuters, лайнер бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh совершил экстренную посадку в Читтагонге (Бангладеш) из-за попытки угона.
Аварийная посадка самолета из-за попытки угона в международном аэропорту Шах-Аманат.
- На борту было 142 пассажира, и все они покинули самолет в безопасности, - сообщил Reuters генеральный директор авиакомпании Шакил Мирадж. По его словам, лайнер окружили полицейские и военные.
Меж тем, интернет-издание bdnews24 со ссылкой на полицию передает, что самолет захватили уже после посадки в Читтагонге. И это была промежуточная посадка, а не вынужденное приземление.
О том, кто мог это сделать и с какими целями, тоже пока ничего неизвестно.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Бангладеш задержали попытавшегося угнать самолет мужчину
В воскресенье вечером, 24 февраля, в аэропорту бангладешского города Читтагонг задержали мужчину, пытавшегося угнать самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Как стало известно, подозреваемого арестовали во время штурма воздушного судна. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU