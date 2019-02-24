2019-02-24T18:23:13+03:00
В мире

В Бангладеш захватили летевший в Дубай пассажирский «Боинг»: на борту было почти 150 человек

Информация об атаке пока противоречивая [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Боинг 737 авиакомпании Biman Bangladesh.Боинг 737 авиакомпании Biman Bangladesh.Фото: facebook.com
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Пассажирский «Боинг-737» вылетел в воскресенье из Дакки (столица Бангладеш) в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). А вскоре в СМИ появились «молнии» о попытке захвата воздушного судна неизвестными.

На данный момент информация поступает противоречивая. Как передают ведущие мировые агентства AP и Reuters, лайнер бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh совершил экстренную посадку в Читтагонге (Бангладеш) из-за попытки угона.

Аварийная посадка самолета из-за попытки угона в международном аэропорту Шах-Аманат.

- На борту было 142 пассажира, и все они покинули самолет в безопасности, - сообщил Reuters генеральный директор авиакомпании Шакил Мирадж. По его словам, лайнер окружили полицейские и военные.

Меж тем, интернет-издание bdnews24 со ссылкой на полицию передает, что самолет захватили уже после посадки в Читтагонге. И это была промежуточная посадка, а не вынужденное приземление.

О том, кто мог это сделать и с какими целями, тоже пока ничего неизвестно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Бангладеш задержали попытавшегося угнать самолет мужчину

В воскресенье вечером, 24 февраля, в аэропорту бангладешского города Читтагонг задержали мужчину, пытавшегося угнать самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Как стало известно, подозреваемого арестовали во время штурма воздушного судна. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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