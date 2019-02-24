Подозреваемого в захвате самолета в Бангладеш застрелили при задержании

СЕГОДНЯ 21:39 2019-02-24T21:39:35+03:00

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По последним данным, подозреваемый в попытке угнать самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines в Бангладеш был убит в ходе перестрелки с военными. Между тем ранее сообщалось, что мужчину удалось задержать.

По словам генерал-майора бангладешской армии Мотюра Рахмана, военнослужащие, участвовавшие в штурме захваченного воздушного судна, открыли огонь по предполагаемому угонщику, когда тот выстрелил в них, сообщает Associated Press.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вооруженный человек захватил пассажирский самолет, летевший в это воскресенье, 24 февраля, из Дакки в Дубай, во время промежуточной посадки в бангладешском городе Читтагонг. По другой версии, захват произошел в воздухе перед приземлением в аэропорту Читтагонга.

Между тем в результате инцидента никто из 143 пассажиров и семи членов экопажа не пострадал.

Захват самолета в Бангладеш.

ИСТОЧНИК KP.RU