2019-02-24T21:39:35+03:00
В мире

Подозреваемого в захвате самолета в Бангладеш застрелили при задержании

Ранее же сообщалось, что предполагаемого угонщика воздушного судна удалось задержать [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Самолет авиакомпании Biman Bangladesh AirlinesСамолет авиакомпании Biman Bangladesh AirlinesФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным, подозреваемый в попытке угнать самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines в Бангладеш был убит в ходе перестрелки с военными. Между тем ранее сообщалось, что мужчину удалось задержать.

По словам генерал-майора бангладешской армии Мотюра Рахмана, военнослужащие, участвовавшие в штурме захваченного воздушного судна, открыли огонь по предполагаемому угонщику, когда тот выстрелил в них, сообщает Associated Press.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вооруженный человек захватил пассажирский самолет, летевший в это воскресенье, 24 февраля, из Дакки в Дубай, во время промежуточной посадки в бангладешском городе Читтагонг. По другой версии, захват произошел в воздухе перед приземлением в аэропорту Читтагонга.

Между тем в результате инцидента никто из 143 пассажиров и семи членов экопажа не пострадал.

Захват самолета в Бангладеш.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенс 25 февраля объявит о «конкретных шагах» США в отношении Венесуэлы
Трамп рассказал о своих ожиданиях от второй встречи с Ким Чен Ыном
В Молдавии завершились парламентские выборы
По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
На Украине выдвинули Maruv ультиматум для участия в «Евровидении - 2019»
Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Помпео заявил, что США рассматривают все возможные действия в отношении Венесуэлы
В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар»
Помпео не считает серьезным заявление о нацеливании вооружения России на США
Путин уладил разногласия Голиковой и Силуанова перед посланием Федеральному собранию
Канцлер Австрии заявил о необходимости значительных изменений в работе ЕС
Минобороны РФ получит первый новейший вертолет Ми-38Т до конца июня
Глава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает Каракас
Трамп: санкции против КНДР, введенные Россией и Китаем, очень полезны
Глава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотру