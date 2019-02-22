Залина Маршенкулова, героиня скандальной рекламы "Reebok", о том, что лучше дарить на 23 февраля: Ха-ха, зашибенный вопрос! А мужики нам тоже ролик для подмышек дарят!

Незадолго до Дня защитника Отечества Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпустил исследование, согласно которому оказалось, что ожидания мужчин и реальность в вопросе подарков к 23 февраля не совпадают. За комментарием я обратился к Залине Маршенкуловой - журналистке, создательнице интернет-издания «Breaking Mad», автору телеграм-канала «Женская власть» и - кстати - участнице нашумевшего скандала вокруг новой рекламы "Reebok" Ни в какие рамки"...

- Залина, по опубликованным на днях данным опроса ВЦИОМ, 22% нас, мужиков, ждет от вас, женщин, что вы подарите нам на 23 февраля не что-то, а как минимум тур-поездку на отдых. Но только 1% женщин готовы нам это устроить. Получается, вы, женщины, не оправдываете наших ожиданий?

- Ха-ха! Зашибенный вопрос! А при чем тут я? А женские ожидания мужчины оправдывают? Ну и ВЦИОМ - это «такое», скажу я вам, исследование. По ВЦИОМУ россияне вообще счастливее всех.

Хотите, чтобы женщины оправдывали ваши ожидания и хорошо зарабатывали - давайте перестанем к женщинам относиться как к второму сорту и перестанем женщинам меньше платить, чем мужчинам. И тогда, глядишь, и получите путевки в подарок.

Скандальная реклама "Рибок" с Залиной Маршенкуловой.

А то очень интересно получается: сначала женщину на государственном уровне учат «сидеть и варить молча борщи», а потом она еще и на подарок вам должна успеть заработать. Сидя с вашими детьми. Вы уж определитесь - либо вам нужна кухарка, либо равноценная партнерша.

- Понял. Но, при этом, Залина, по данным того-же опроса ВЦИОМ, треть женщин (35%) дарят нам зачем-то ролик для подмышек! Ну, или туалетную воду…

- А что нам дарите вы? Путевки в Париж? Разве нам мужчины не тот же ролик дарят? То же самое! Что вообще за глупый разговор какой-то…

- Многие – дарят и путевки, наверное…

- Статистику покажите! «Многие»… В общем, я все сказала. Я, собственно, и выступаю против гендерных стереотипов - чтобы в семье кто угодно мог зарабатывать. И чтобы женщина могла зарабатывать больше мужа, и чтобы это не считалось чем-то ужасным. Я только «за». И чтобы она работала (если хочет), а он - если хочет - сидел с детьми и получал в подарок от нее путевки в Париж.

- Спасибо, Залина. Да вот еще: по тому же опросу ВЦИОМ, при выборе подарка мужчине третья часть женщин полагаются только на свое чутье. Залина, а вы? А что вы подарите мужу на 23-е февраля?

- Я мужа обычно спрашиваю или внимательно наблюдаю, чего ему не хватает. Это и дарю. Если ему давно хотелось клевую рубашку - дарю рубашку. Кстати - на день рождения я ему дарила именно путевку в Париж! Буквально!

- А как быть со стереотипом "бабе в армии - не место!"?

- Ну, очень глупый стереотип. Есть вообще-то и защитницы Отечества, а не только защитники. И были. В израильской армии, опять же, таких стереотипов нет – там всегда женщины служили наравне с мужчинами. А вообще, я считаю, что армия должна быть профессиональной. Кто хочет служить - вне зависимости от пола - тот и служит.

- А вы, известная феминистка, готовы будете опровергнуть этот стереотип, пройдя, скажем, военные сборы?

- Ну, я бы не обломалась пройти военные сборы, я люблю испытания!

Но, повторюсь - это не «гендерный» вопрос. Армия должна быть профессиональной и люди должны там с душой и с песней служить, а не из-под палки.

- Залина, а муж не комплексует, когда его друзья (а в этом я уверен на все сто!) начинают его подкалывать: эх, бедолага, ну и бой-баба тебе досталась...

- Нет, он мною очень гордится, а друзья ему завидуют. Уверенным в себе мужчинам я нравлюсь, и никаких проблем с «бой-бабами» у них нет!

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