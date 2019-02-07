Вышла Таня на крыльцо, села парню на лицо

Мы уже вроде почти привыкли к тому, что женщины в праве отращивать волосы подмышками, красить их в фиолетовый и это не стыдно. Что с небритыми ногами можно ходить не только дома, но и на улице. Что одеваться сексуально это плохо, потому что это «объективация женского тела», что бы это не значило. Что ты не «толстая» а «бодипозитивная». А мужчины - без них легко можно обойтись. Движение феминисток по всему миру делает громкие, иногда шокирующие заявления, тем самым потихонечку расширяя окно Овертона (переход от неприемлемого к обыденному).

На Западе в рекламе уже давно используют эту тему, у нас одной из первых ласточек стала компания Reebok. 7-го февраля в социальных сетях бренда появились фото ведущей телеграмм-канала «Женская власть» Залины Маршенкуловой в спортивной одежде. Фото и фото. Но подписи! «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу» и тд. Были и другие - «Я не договорила», «ой не все», но наибольшее впечатление, конечно произвёл первый слоган. Да, давайте честно - никто сейчас толком не понимает, как работать с молодёжью кроме самой молодежи (кроме Филиппа Киркорова, который пишет фит с Егором Кридом и попадает в точку). Поэтому бренды все чаще идут на риск, чтобы все же попасть в аудиторию. Попали ли в данном случае? Пока не ясно. Но Сеть взорвалась негодованием.

Под фотографиями в Инстаграме Reebok тут же пошли комментарии - «Прекрасная Реклама Nike», «Больше не куплю вашу продукцию», «А как бы вы отнеслись, если бы в рекламе мужчина бы говорил «пересядь на женское лицо?». Многие обвинили бренд в сексизме. Сотрудники в итоге самые провокационные картинки снесли. Как оказалось, инициатором рекламной компании стал мужчина (еще и женатый), ведущий специалист по маркетингу «Рибока» Александр Голофаст. Правда, уже бывший - говорят, что он уже уволился, после того, как его работу удалили. В телеграмм-канале Залины появилось сообщение, которое, как мы поняли, оставил как раз Голофаст. Мол, это история не о насилии, а о том, какое удовольствие может женщина получить сама, и принести своему партнеру. Александр заметил, что многие мужчины стесняются обсуждать тему женского удовольствия и никогда уж точно публично не признаются, что им нравится его доставлять. И в рекламе нет ничего об уничижении мужчин, а есть только призыв к раскрепощению и слому стереотипов вместе с сильными женщинами.

Действительно, компания «Ни в какие рамки» должна была рассказать о тех, кто действительно помогает феминам быть успешными и независимыми.

Сама Залина рассказала о том, как появилась эта реклама: - «В конце прошлого года, когда я возмущалась очередной сексистской рекламой, мне позвонил чувак из Reebok (что интересно, мужчина и, как выяснилось, мой давний фанат) и сказал «давай сделаем кампанию с твоими дерзкими цитатами и твоей концепцией», я посмеялась и ответила «а давай».

До последнего момента я думала, мы шутим и мои злобные тексты не возьмем. Но нет. Взяли. .... Степень твоей (...крутизны- авт.) от наличия или отсутствия партнёра не меняется. Ты отдельная личность, а не приложение к мужику. Хватит пытаться заслужить любовь и выслужиться перед чьими-то ожиданиями «какой должна женщина быть». Пусть система ломается об тебя, а не ты об систему».

В итоге, как мы видим, все же произошло наоборот. Наше общество оказалось не готово к такой радикальной рекламной компании и даже те, на кого она была рассчитана, в недоумении вопрошают в Сети - а что это вообще было? Женщины негодуют наравне с мужчинами - чем плохо, когда тебя носят на руках и почему это как в гробике? Тем не менее, Reebok получил сумасшедшую цитируемость в Интернете - про эту рекламу пишут даже больше, чем когда ее лицом (или «ногами») стал Оксимирон. Про коллаборацию с топ-репером писали в основном узкопрофильные издания, а тут отозвались все.

И, к сожалению, такая новая реальность - не важно что, главное, чтобы много. Завтра Залина проснётся звездой соцсетей, а про Рибок вспомнят даже те, кто на спорт ходил в прошлом веке.