«Посидели и хватит»: В Сети высмеяли скандальную рекламу Reebok

В своем новом рекламном проекте #Нивкакиерамки спортивный бренд Reebok обратился к весьма модной с некоторых пор теме развенчания гендерных стереотипов. Для этой цели компания объединила усилия с автором канала «Женская власть» Залиной Маршенкуловой, чемпионкой Европы по спортивной борьбе Анжеликой Пиляевой и бойцом ММА Юстыной Грачык.

Спортивный бренд Reebok обратился к теме развенчания гендерных стереотипов

Накануне на странице российского подразделения Reebok в Instagram появились постеры, на которых героини проекта позируют на фоне избранных цитат Маршенкуловой.

Фото Маршенкуловой с лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»

Бодипозитивное «Мое тело – мое дело» или бодрое «Я не договорила», будем честны, в наши крутые времена уж никого не впечатляют. Но фото Маршенкуловой с лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» оказалось настоящим бриллиантом среди фианита. Аудитория соцсетей такую постановку вопроса оценила и немедленно приступила к язвительным комментариям.

Впрочем, Reebok довольно оперативно привел публикацию в соответствие с «возрастной политикой» соцсетей.

Reebok довольно оперативно привел публикацию в соответствие с «возрастной политикой» соцсетей

Но разразившийся скандал ничего от этого не потерял.

Реакция рэпера Оксимирона.

Хорошо, что удалили

Заманчивое предложение

Аудитория немедленно приступила к язвительным комментариям

Пока одни воевали и несли потери в комментариях, их товарищи продолжили творческое переосмысление креативной рекламы компании. Пост умер, да здравствуют мемы!

Да здравствуют мемы!

«Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»

Отдельного внимания удостоились транспортные проблемы…

Отдельного внимания удостоились транспортные проблемы

Реклама мотоцикла.

…и иные остросоциальные темы.

Пересядь на Раздельную Сортировку Отходов

Не забыли пользователи и другого представителя бренда Reebok – российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Не забыли пользователи и другого представителя бренда Reebok

Отметим, что свежий креатив от Reebook стал поводом не только для шуток, но и для своеобразного взгляда со стороны. Пользователи обратили внимание на аналогичную рекламную кампанию бренда на Западе.

креатив от Reebook стал поводом не только для шуток, но и для своеобразного взгляда со стороны

Ну и классика

«Никогда не извиняйся за то, что ты сильная», - солидно внушает Reebok взрослой, эмансипированной покупательнице где-нибудь за Рейном.

Даже котики втянулись во флешмоб.

«Слезай с иглы…», - вторят российские маркетологи, словно подростки о первом сексуальном опыте - грубовато, пошло и так далеко от истины. Разница, как говорится, на лицо!

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Мы уже вроде почти привыкли к тому, что женщины в праве отращивать волосы подмышками, красить их в фиолетовый и это не стыдно. Что с небритыми ногами можно ходить не только дома, но и на улице. Что одеваться сексуально это плохо, потому что это «объективация женского тела», что бы это не значило. Что ты не «толстая» а «бодипозитивная». А мужчины - без них легко можно обойтись. Движение феминисток по всему миру делает громкие, иногда шокирующие заявления, тем самым потихонечку расширяя окно Овертона (подробности).

КСТАТИ

Собчак отказалась садиться на мужское лицо

О скандальной рекламе кампании Reebok "Ни в какие рамки" с изображениями девушек и феминистскими слоганами не высказался только ленивый. Вот и Ксения Собчак не могла пройти мимо этой истории и внесла свои пять копеек (подробности).