2019-02-09T14:05:37+03:00
Общество

«Посидели и хватит»: В Сети высмеяли скандальную рекламу Reebok

Новый проект спортивного бренда #Нивкакиерамки нашел живой отклик у пользователей
Денис СУХОВ
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«Посидели и хватит»: В Сети высмеяли скандальную рекламу Reebok«Посидели и хватит»: В Сети высмеяли скандальную рекламу Reebok
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В своем новом рекламном проекте #Нивкакиерамки спортивный бренд Reebok обратился к весьма модной с некоторых пор теме развенчания гендерных стереотипов. Для этой цели компания объединила усилия с автором канала «Женская власть» Залиной Маршенкуловой, чемпионкой Европы по спортивной борьбе Анжеликой Пиляевой и бойцом ММА Юстыной Грачык.

Спортивный бренд Reebok обратился к теме развенчания гендерных стереотипов

Спортивный бренд Reebok обратился к теме развенчания гендерных стереотипов

Накануне на странице российского подразделения Reebok в Instagram появились постеры, на которых героини проекта позируют на фоне избранных цитат Маршенкуловой.

Фото Маршенкуловой с лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»

Фото Маршенкуловой с лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»

Бодипозитивное «Мое тело – мое дело» или бодрое «Я не договорила», будем честны, в наши крутые времена уж никого не впечатляют. Но фото Маршенкуловой с лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» оказалось настоящим бриллиантом среди фианита. Аудитория соцсетей такую постановку вопроса оценила и немедленно приступила к язвительным комментариям.

Впрочем, Reebok довольно оперативно привел публикацию в соответствие с «возрастной политикой» соцсетей.

Reebok довольно оперативно привел публикацию в соответствие с «возрастной политикой» соцсетей

Reebok довольно оперативно привел публикацию в соответствие с «возрастной политикой» соцсетей

Но разразившийся скандал ничего от этого не потерял.

Реакция рэпера Оксимирона.

Реакция рэпера Оксимирона.

Хорошо, что удалили

Хорошо, что удалили

Заманчивое предложение

Заманчивое предложение

Аудитория немедленно приступила к язвительным комментариям

Аудитория немедленно приступила к язвительным комментариям

Пока одни воевали и несли потери в комментариях, их товарищи продолжили творческое переосмысление креативной рекламы компании. Пост умер, да здравствуют мемы!

Да здравствуют мемы!

Да здравствуют мемы!

«Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»

«Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо»

Отдельного внимания удостоились транспортные проблемы…

Отдельного внимания удостоились транспортные проблемы

Отдельного внимания удостоились транспортные проблемы

Реклама мотоцикла.

Реклама мотоцикла.

…и иные остросоциальные темы.

Пересядь на Раздельную Сортировку Отходов

Пересядь на Раздельную Сортировку Отходов

Не забыли пользователи и другого представителя бренда Reebok – российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Не забыли пользователи и другого представителя бренда Reebok

Не забыли пользователи и другого представителя бренда Reebok

Отметим, что свежий креатив от Reebook стал поводом не только для шуток, но и для своеобразного взгляда со стороны. Пользователи обратили внимание на аналогичную рекламную кампанию бренда на Западе.

креатив от Reebook стал поводом не только для шуток, но и для своеобразного взгляда со стороны

креатив от Reebook стал поводом не только для шуток, но и для своеобразного взгляда со стороны

Ну и классика

Ну и классика

«Никогда не извиняйся за то, что ты сильная», - солидно внушает Reebok взрослой, эмансипированной покупательнице где-нибудь за Рейном.

Даже котики втянулись во флешмоб.

Даже котики втянулись во флешмоб.

«Слезай с иглы…», - вторят российские маркетологи, словно подростки о первом сексуальном опыте - грубовато, пошло и так далеко от истины. Разница, как говорится, на лицо!

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Мы уже вроде почти привыкли к тому, что женщины в праве отращивать волосы подмышками, красить их в фиолетовый и это не стыдно. Что с небритыми ногами можно ходить не только дома, но и на улице. Что одеваться сексуально это плохо, потому что это «объективация женского тела», что бы это не значило. Что ты не «толстая» а «бодипозитивная». А мужчины - без них легко можно обойтись. Движение феминисток по всему миру делает громкие, иногда шокирующие заявления, тем самым потихонечку расширяя окно Овертона (подробности).

КСТАТИ

Собчак отказалась садиться на мужское лицо

О скандальной рекламе кампании Reebok "Ни в какие рамки" с изображениями девушек и феминистскими слоганами не высказался только ленивый. Вот и Ксения Собчак не могла пройти мимо этой истории и внесла свои пять копеек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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