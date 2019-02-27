Наш футбол перезимовал: кто в Турции, кто в Бутырке

За три месяца российский футбол так изменился, что есть риск не узнать его вовсе. В нем много нового: у «Зенита» - игроки, у «Краснодара» - амбиции, у «Динамо» - стадион, у «Рубина» - проблемы... Но есть одно вечное: этот вид спорта все так же существует вокруг больших денег, пусть и старается жить скромнее.

Кто станет чемпионом?

Главная интрига - кто станет чемпионом. Лидировавший «Зенит» резко сдулся, и теперь все задаются вопросом, способен ли относительно молодой тренер Сергей Семак управлять командой. У прибавившего «Краснодара» не слишком много опыта, чтобы вырваться на первое место, - звезд первой величины в команде почти нет, кроме шведа Классона. А тут еще и история с загремевшим в ­СИЗО одним из лидеров команды Павлом Мамаевым. Готов ли клуб, которому 11 лет от роду, стать чемпионом?

У ЦСКА снова травмировался Алан Дзагоев - порвал «кресты». Это трагедия: один из самых талантливых российских футболистов вновь выпал минимум на полгода. А без Алана у ЦСКА не так много игроков, хватит ли их на напряженную весну?

У «Спартака» полным ходом идет перестройка команды с новым главным тренером. Но до сих пор непонятно, приживется ли Олег Кононов в полном интриг и внутренних противоречий клубе. А у «Локомотива» зимой прошла смена руководства: один гендиректор, Илья Геркус, ушел, второй, Василий Кикнадзе, пришел, и редко такие изменения проходят для команд бесследно.

Самые дорогие футболисты России-2019.

«Зенит» потратил почти 40 млн евро

Зима - время тратить деньги на покупку футболистов. И больше всех тут по традиции преуспел «Зенит». Считайте: покупка защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого - 10 млн евро, колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса - еще

15 млн, нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна - 12 млн евро. В сумме - 37 млн. Но все расходы перекрыла продажа аргентинца Паредеса в ПСЖ за 45 млн евро. Это одна из лучших сделок российского футбола! Но вот неприятность - покупал «Зенит» иностранцев. В условиях лимита на легионеров это может быть проблемой. А тут еще Кокорин, с которым клуб контакт разрывать не стал, еще непонятно когда выйдет на свободу...

Все остальные вели себя не в пример скромнее. «Краснодар» отважился на два приобретения: взяли полузащитника сборной Швеции Кистофера Олсена за 4,9 млн евро и молодого российского защитника Дмитрия Скопинцева - за 4,4 млн евро. «Спартак» решился на покупку защитника Айртона из Бразилии за 7 млн евро. Это почти все трансферы за деньги. Все остальные клубы брали бесплатных свободных агентов. Кажется, бездонные кошельки российского футбола все-таки опустели.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу. Премьер-лига.

«Рубин» в потерях

Казанцы экономят буквально на всем и увольняют высокооплачиваемых игроков. У защитника сборной России Федора Кудряшова была зарплата 1,5 млн евро в год. Но ему ее не платили месяцами, в результате Кудряшов уехал в чемпионат Турции. Разорвал контракт с «Рубином» и вратарь Сослан Джанаев. Футболиста сборной Ирана Сердара Азмуна удалось продать в «Зенит», остальным игрокам в разы сократили зарплату. И поползли тревожные слухи, что «Рубин» близок к банкротству.

Впрочем, из-за нарушения финансовой фейр-плей команду из Татарстана все равно исключили из еврокубков. Так что Курбан Бердыев начинает год с чистого листа. А мы знаем, на что готов этот специалист...

Затарились ветеранами

Но есть еще команды в России, кто присматривает, где что плохо лежит. Первая из них - «Крылья Советов», которые взяли несколько игроков с неплохими именами. Прежде всего это экс-спартаковцы Александр Самедов и Жано Анонидзе. К ним добавили защитника Романа Шишкина, и получилась крепкая бригада по вытаскиванию «Крылышек» из болота.

В «Ростове» тоже сделали ставку на ветеранов. Там подобрали ненужных тому же «Спартаку» Ивелина Попова и Романа Еременко. Обоим за 30 лет, но на пару сезонов их хватит. Так что Валерий ­Карпин наверняка готовит прорыв в турнирной таблице.

Расписание оставшихся матчей российской Премьер-лиги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4,6 млрд рублей выделят РЖД футбольному «Локомотиву» в 2019 году. Председатель совета директоров футбольного клуба Анатолий Мещеряков уточнил, что на таком же уровне бюджет «Локомотива» находится уже несколько лет. А в РПЛ, по сути, есть всего четыре частных клуба, не принадлежащих госкорпорациям или местным властям. Это «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Анжи».

1 рубль заплатил банк ВТБ за покупку футбольного «Динамо». Банк и так финансировал футбольный клуб, отсюда и такая символическая стоимость. Но теперь ВТБ взял под полный контроль команду, и ожидается, что «Динамо» разбогатеет и включится за борьбу за медали.

КСТАТИ

Что еще изменилось?

У российского футбола теперь новый начальник. РФС вместо Виталия Мутко возглавил Александр Дюков. Он руководит компанией «Газпромнефть», был большим боссом в «Зените», а теперь будет определять политику всего вида спорта в стране.

Белорусские футболисты больше не легионеры. Это окончательно определилось после недавней встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Белорусы перестанут считаться иностранцами в нашем спорте с лета. Раньше у них были те же права в российском футболе, что и у бразильцев, аргентинцев и т. д. А теперь они перестанут попадать под лимит. Правда, сейчас в России играет всего шестеро белорусских футболистов. Но вслед за ними права не считаться легионерами могут затребовать казахстанцы.

У «Динамо» снова будет свой стадион. Реконструкция арены в московском Петровском парке шла долгих 10 лет, и в это время одна из старейших команд страны играла в Химках. Но 10 марта матч «Динамо» - «Спартак» откроет новую страницу в истории изменившегося до неузнаваемости стадиона.

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩИХ ИГРОКОВ

Кокорин и Мамаев подешевели

Трансферный рынок довольно консервативен, он лишен эмоций и оценивает потенциал спортсмена вне зависимости от его сиюминутных достижений и провалов. Но в конце концов испорченный имидж тоже находит свою оценку на рынке.

По оценкам авторитетного футбольного портала transfermarkt, Кокорин осенью 2018 года стоил 12 миллионов евро, а к январю его цена опустилась до 8,5 млн. То есть за каждый месяц сидения в Бутырке форвард дешевел почти на миллион евро.

Кокорин.

Мамаев до залета на трансферном рынке оценивался в 6,5 млн евро, а сейчас тянет на 5 млн. То есть полузащитник падает в цене не так быстро. С другой стороны, он просто дешевле.

Если посмотреть на графики, то падение в цене обоих футболистов началось в 2016 году, после их первого загула - вечеринки с элитным шампанским в Монако. Новый тренер сборной перестал вызывать их в национальную команду, и рынок сразу заметил это изменение в статусе.

Мамаев.

Любопытно, что именно Кокорину принадлежит рекорд среди всех внутрироссийских трансферов. Летом 2013 года нападающий из «Динамо» перешел в «Анжи» за 19 миллионов евро. Правда, в это время в команде произошли изменения, и Кокорин через пару месяцев вернулся обратно, так и не сыграв ни одного матча за команду из Махачкалы. На график стоимости футболиста этот переход даже не попал.

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