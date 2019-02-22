Новый президент РФС Александр Дюков: «Сборная России должна быть 10-й в мире»

У Российского футбола новый президент. Вместо легендарного Виталия Мутко им стал Александр Дюков. За него проголосовало 100 процентов делегатов конференции РФС. Такие показатели встретишь далеко не на всех выборах.

Присягнуть на верность

Больше всего выборы нового президента РФС были похожи на вручение верительных грамот. Руководители разных клубов – больших и маленьких, богатых и бедных, - съезжались с Дальнего Востока и Калининграда чтобы присягнуть на верность новому главе российского футбола. Еще несколько месяцев назад стало понятно, что им будет Александр Дюков – глава «Газпромнефти» и один из боссов питерского «Зенита». Он был единственным кандидатом на пост, покинутый знаменитым Виталием Мутко. Остальные почему-то не захотели.

Но у всех присягающих на верность была огромная проблема. Почти никто не понимал, что ждать от свежевыбранного президента. А вот встанет он сейчас в полный рост, да как начнет сносить головы футбольным начальникам! Или наоборот достанет огромный мешок денег и начнет одарять всех миллионами! И поэтому делегаты сидели тихо-тихо, боясь выдавить хоть какой-то комментарий перед самыми выборами.

Дюков - пятый

Александр Дюков – пятый президент в истории российского футбола. С первыми четырьмя все было более менее ясно. Вячеслав Колосков – аппаратчик советской школы с хорошими связями в ФИФА, Виталий Мутко – мегаактивный политик с несколько авантюрным стилем управления, Сергей Фурсенко – представитель «Газпрома» со странными идеями потратить хороший бюджет, Николай Толстых – технократ с желанием жестко зачистить вольницу в российском футболе...

От них было понятно, чего ожидать. Они приходили в РФС с какими-никакими программами, было ясно чего они хотят, и как и с кем собираются это делать. С Александром Дюковым все сложнее. Он известный бизнесмен, глава большой госкомпании «Газпромнефть», а футбольные амбиции он мог реализовывать в «Зените», председателем совета директоров которого является. Зачем ему РФС? Зачем ему эта головная боль? Что он тут собирается делать? На все эти вопросы не было ответа. И поэтому зал делегатов нервно и преданно смотрел на трибуну немигающим взглядом.

10-е место в мире

А в это время там можно было увидеть самого Александра Дюкова и Артема Дзюбу. Дюкова – живьем, Дзюбу – в виде фото на двух огромных экранах. Вместе они пытались рассказать, как российский футбол заживет дальше. Получилось следующее:

- Надо строить футбольные манежи по всей стране. Каждый из них, кстати, стоит 1 млрд рублей. Так что, возможно, у нас в стране будет новая большая футбольная стройка.

- Будет создано не менее 60 обучающих футболу центров. И 7% детей в России должны заниматься футболом.

- 5% населения страны будут играть в футбол на дворовом уровне.

- Сборная России должна быть на 10-м месте в рейтинге ФИФА (сейчас мы на 50-м).

- Российские клубы должны быть на 5-6 месте в рейтинге УЕФА (мы сейчас на 6-м).

На какие деньги все это делать, без пяти минут президент РФС в свое предвыборной встречи не сказал. Делегаты, впрочем аплодировали, усердно.

Единогласно!

- Есть вопросы? – строго спросил ведущий собрание глава РФПЛ Сергей Прядкин.

- Нету!.. – нестройно закричал зал.

А между собой он обсуждали полуофициальную информацию, что Дюков создаст в футболе некий госсовет из крупных бизнесменов-миллиардеров и больших чиновников.

Тем временем поступило предложение тайное голосование за нового президента сделать явным. Если раньше делегаты инкогнито жали на кнопки электронной системы, то на этот раз им предложили поднимать мандаты над головой.

- Кто против? – еще строже спросил Сергей Прядкин.

Зал в ответ весело рассмеялся.

- Кто воздержался?

Зал засмеялся еще раз.

- Кто за?

В ответ взлетел лес рук с мандатами.

- Так и запишем – единогласно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

УЕФА в восторге

Безальтернативные выборы – всегда немного фарс. И было любопытно, как на это все среагируют, например, в УЕФА. Но европейский представитель прямо лучился от доброжелательности.

- Это демонстрирует единство российского футбола! – неожиданно нашел он позитив. – Открою вам небольшой секрет, президент УЕФА уже встречался с Александром Дюковым.

Президенту УЕФА повезло. Говорят, добиться аудиенции у нового главы РФС не так-то просто.