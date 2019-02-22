Мы делили порося

Рассказываем, как правильно выбирать свинину, чтобы блюда из нее получились сочными и вкусными.

Свиное мясо можно условно разделить на четыре сорта. К первому относятся деликатесная вырезка, корейка и окорок - их тушат, жарят, запекают или вялят целиком (например, окорок). Из шейки и лопатки - мяса второго сорта - получаются отличный фарш, домашняя колбаса и шашлык. Третий, самый жирный сорт - грудинка и брюшина - принято коптить или готовить на гриле. К четвертому сорту относятся рулька (часть передней ноги) и голяшка (задней), а также субпродукты: голова, копыта, хвост и пятачок.

Корейка, ребрышки и карбонат

Спинная часть туши - нежное мясо с тонкой прослойкой жира - разделяют на ребрышки и котлетное мясо. Ребрышки можно сделать основой рагу или наваристого супа, а можно приготовить брутальное блюдо - запечь их целиком на гриле. Или разделить на кусочки толщиной 3 - 4 сантиметра - получатся котлеты на кости. Прежде чем готовить, их можно замариновать или, если времени подождать, пока маринад как следует пропитает мясо соками, нет, купить готовые стейки из корейки или ребрышки в необычном шоколадно-пивном соусе от «Черкизово».

Корейку без кости из поясничной части запекают в фольге или рукаве целиком, из нее делают гуляш, готовят ароматный карбонат, который может быть и начинкой для простейшего бутерброда с бородинским хлебом, так и для сложносочиненного рагу.

Вырезка

Этот мясной отруб считается деликатесом. Он находится посередине хребта, под прослойкой сала - здесь мышцы в течение жизни животного почти не напрягаются, поэтому мясо остается нежным. В нем практически нет жира, поэтому оно считается диетическим и точно подойдет тем, кто любит свинину, но привык считать калории - в вырезке содержится больше белков, чем жиров, а 100 граммов этого мяса будет «весить» всего 160 ккал. Вырезка подойдет для приготовления любых блюд: постного шашлыка, эскалопов, шницелей или запекания в духовке.

Окорок и рулька

Целиком окорок продается редко - потому что современным горожанам просто не на чем приготовить такой огромный кусок мяса: для него требуется профессиональный гриль. А вот окорок без кости - верхняя часть свиной ноги - легко поместится даже в скромную домашнюю духовку. Если запечь его, не разрезая, с травами, получится сочный кусок буженины. Впрочем, нарезать окорок тоже можно - и приготовить эскалоп, шницель или сделать отбивные в сухарях.

Нижняя часть окорока называется рулькой, она состоит в основном из мышц и соединительных тканей, поэтому хорошо подходит для приготовления холодца или заливного (особенно если добавить к ней, например, хвост и свиные уши). Однако не стоит ограничивать себя только русской кухней - можно попробовать приготовить рульку по-немецки, то есть запечь целиком в пиве и приправах - сочный маринад для занятых гурманов уже придумали в «Черкизово» и положили в него увесистую 800-граммовую рульку. Чтобы хватило всей семье - и осталось на завтра (холодная рулька не менее вкусная, чем горячая)!

Грудинка

Грудинкой называют толстый конец брюшины - здесь достаточно жира, поэтому такое мясо не только жарят (например, с ребрышками на гриле) и тушат, но и коптят, солят, делают рулеты и рагу. Именно из грудинки продают готовый бекон - тонкие пластинки, где поровну сочетается мясо и сало. Грудинка может стать отличной закуской - особенно если замариновать, а затем сварить ее в луковой шелухе с перцем и чесноком: так она станет пряной и «копченой».

Шейка и лопатка

Это мясо идеально подходит для шашлыка: жировые прожилки достаточно широкие для того, чтобы шашлык получился сочным, но не чересчур жирным. Свиной «воротничок» можно отделить от костей, замариновать, свернуть в рулет и запечь в духовке - в фольге или рукаве. Мясо шейки хорошо сочетается со сладкими соусами - например, ягодным, как предлагают специалисты группы «Черкизово».

Из лопаточно- шейного отруба получается как жаркое, так и наваристый бульон для борща, сочный фарш - мясо из этой части считается мраморным, то есть с равномерным чередованием мяса и жира, так что все эти блюда не будут слишком калорийными.

Интересный факт

Самое большое блюдо из свинины приготовили в мексиканском городе Мерида в 2010 году. Мясо весом 2897,2 кг замариновали в 500 л апельсинового сока, поварам также потребовалось 20 кг говядины в травах, 140 кг соли и 12 кг других приправ. Свинину жарили 11 поваров. У них ушло на это пять часов, вес готового блюда составил 3064 кг. Им накормили 10 000 посетителей сельскохозяйственной выставки Expocampo.