В Тверской области возвращают детей-сирот в родную семью

Причин появления «социальных сирот», то есть детей, оказавшихся в детских домах или социальных центрах при живых родителях, много. И это не только алкогольная или наркотическая зависимость взрослых, но и неожиданные стечения обстоятельств: болезнь, смерть, пожар, обнищание. Иногда в таких ситуациях спасти ребёнка от казённого дома может даже незначительная помощь со стороны.

Клубок накапливающихся проблем начинает давить на родителей. А если у них не один ребёнок, а три, четыре… десять. В такой ситуации даже здоровый человек уронит голову и потянется за рюмкой – примеров в сёлах достаточно. Но если бы в эту самую минуту у взрослого появился бы лучик надежды: возможность заработать на хлеб, расширить жилплощадь или вылечить супругу – может быть он дал отпор пьянству. Проблем много, и родители сами подчас понимают, что никак не могут справиться с воспитанием собственных малышей. Тогда органы опеки вынуждены забрать детей из семьи по заявлению родителей. Они рекомендуют мамам и папам определить детей в приют на срок от шести месяцев и попробовать за это время решить все накопившиеся проблемы самостоятельно.

– Как правило, за этот период мама может отвыкнуть от детей и может произойти необратимое, если вовремя не поддержать семью. Потом детей опять могут забрать. И так происходить несколько раз в одной семье. Получается, теперь у нас нет детей сирот в таком количестве, как раньше, есть брошенные дети по совершеннолетию, дети без пособий и квартир, – рассказывает руководитель проектов благотворительного фонда «Константа» Татьяна Парфёнова

В Тверской области единственным спасательным кругом для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, является благотворительный фонд «Константа». С 2011 года он оказывает как разовую помощь, например, погорельцам, так и комплексную: заключает договор социального сопровождения и помогает семье на протяжении нескольких лет, пока её жизнь не войдёт в привычное русло.

– В фонде создана успешная модель возврата каждого отдельного ребёнка в семью. Об этом говорят цифры. С 2011 года мы помогли 2 881 ребёнку, в том числе 2 757 детей остались в семье и не попали в детский дом, а 14 вернулись из детских домов к родственникам. Каждый раз, сталкиваясь с новой проблемой и узнавая новую историю, понимаешь, что всего один неверный шаг отделял семью от разрушения, и хорошо, что мы не дали этот шаг им сделать, – радостно говорит Татьяна Парфёнова.

Наработки фонда легли в основу проекта «Ребёнок в семье», в 2018 году поддержанного Фондом президентских грантов. Это всесторонняя поддержка семей, где высок риск отобрания ребёнка у родителей. Благодаря слаженной работе со службами социальной защиты фонд сначала выявляет тех, кому действительно необходима поддержка. Нередко приходится перепроверять информацию – пишут и те, кто сам вполне может справиться с проблемой. После того, как сигнал получен и проверен, семьям оказывается индивидуальная помощь. Это может быть юридическая консультация, оформление бумаг, психологическая поддержка, гуманитарная помощь, сбор средств на ремонт или лечение от алкогольной зависимости.

– Мы единственные в регионе, кто берётся оплачивать лечение нарколога. Многие из наших подопечных даже не понимают, что имеют зависимость. Затем могут поменять мнение и даже дать согласие на лечение, но потом не появиться вовсе. И это не только папы и мамы, но и бабушки и дедушки. Было время, что мы хотели отказаться от этой практики, но результаты – 56% отказываются от рюмки после лечения – не позволили это сделать. Мы оплачиваем первый визит к наркологу около 30 семьям ежегодно, – рассказывает Татьяна Парфёнова.

Отдельная боль Татьяны – это работа с семьями, созданными повзрослевшими воспитанниками детских домов. Не имея собственного положительного опыта сохранения семейного очага, они часто оказываются у разбитого корыта. Встречаются истории, когда юную воспитанницу детского дома с малюткой на руках оставляет «жених» или сирота никак не может получить от государства законное жильё, так как прописан в развалившемся и уже несуществующем доме. Во всём разбирается фонд «Константа».

В рамках программы «Ребёнок в семье» фонд создал Службу сопровождения кровной семьи с социальными подразделениями в 29 сельских районах Тверской области. Они будут размещены на базе шести детских домов. Всего за год реализации проекта планируется помочь 200 неблагополучных семей и вернуть кровным родственникам не менее 5 детей.