Верка Сердючка раскрыла тайные поездки к российским миллионерам

Певец Андрей Данилко, известный широкой публике как Верка Сердючка, рассказал о своих тайных поездках к российским миллионерам. Он также ответил на вопрос, стоит ли принять закон, запрещающий украинским артистам выступать в России.

Одной из причин, по которой Украина не смогла отправить своего представителя на песенный конкурс Евровидение, стали гастроли артистов в соседней России. Не секрет, что многие украинские исполнители зарабатывают таким образом деньги. В частности, победительница украинского отбора на Евровидение, певица Анна Корсун, известная как Maruv, отказалась принять кабальные условия Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Артистка должна была прекратить гастролировать в России, но в итоге отказалась ехать на Евровидение, выбрав Россию.

Если на Украине все так сильно упирается в концерты артистов в России, то сейчас, как никогда, остро встал вопрос о принятии закона, который либо запретит украинским исполнителям ездить в Россию, или, наоборот, разрешит гастролировать в этой стране. "Артисты такие же люди, как все остальные. Или из чего-то другого сделаны? Тогда нужно запретить поезда, узнать, кто работает в гостиницах и на стройках там... Почему это касается только артистов? Артисты такие же заробитчане, как и обычные люди. Понятно, что есть какие-то моменты - участие в премиях или другие неуместные появления…", - цитирует Андрея Данилко сайт vesti-ukr.com.

v_serduchka Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, не афиширует поездки в Россию

Артист всегда в центре внимания, и он влияет на массовое мнение своим поведением и высказываниями. При этом певец не согласен, что это касается их выступлений. "Сейчас артисты, которые в России выступают, ничего не нарушают. А вопрос о том, насколько это морально, - давайте сейчас заглянем в Верховную Раду и посмотрим, какие там моралисты...", - предложил Данилко.

Исполнитель заявил, что артист едет туда, куда его зовут. "Со стороны говорят, что у артистов огромные гонорары, но не учитывают затратной части. Что, государство как-то им помогает? Обеспечивает чем-то, содержит как-то? Есть какая-то дотация?", - вопрошает музыкант.

Он не понимает, с какой стати ему или другим украинским исполнителям нужно отказываться от гастролей в России. "Денег не бывает много. Если бы артистам, которые здесь могут возмущаться и гонят на других артистов, которые ездят в Россию, предложили туда поехать, поверьте мне - им бы предложили, и они были бы там. Их просто не зовут", - констатировал он.

v_serduchka Верку Сердючку устраивают тайные вояжи в Россию

Данилко признался, что его тоже зовут, но он ездит в Россию к миллионерам тайно. "Но я публично нигде не выступаю. Бывают заказные акции - муж еврей, а жена украинка, и они, чтобы не подставлять меня и коллектив, могут проводить это в Швейцарии, а не в Москве. Чаще всего бывает даже так: если им необходимо наше выступление, они подстраиваются под нас, как нам удобно. Меня это устраивает", - заключил артист.