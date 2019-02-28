Почему Евровидение стало проклятьем для Украины

Помните, у поэта Евгения Евтушенко есть строки "Поэт в России - больше чем поэт". Так вот, на Украине абсолютно такая же ситуация с Евровидением. Сначала Незалежная заявила, что не будет отправлять своего представителя на песенный конкурс, который этой весной пройдет в Израиле. А через несколько часов Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) и вовсе бомбанула - Украина не поедет на следующее Евровидение, если в 2019 году победит Россия.

Общественный вещатель в этом году мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора. Однако от такой альтернативы отказался. Абсурдному решению Киева есть объяснение.

Для всей Европы Евровидение - обычный заштатный конкурс, на который только редкие страны присылают мегазвезд и значительные песни. А вот на Украине песенный смотр стал полностью политическим. Но в Киеве, видимо, забыли извечный постулат - творчество и политика несовместимы. В этом году НСТУ предъявила политические требования артистам, однако исполнители их не приняли.

Продюсер Евровидения Ян Ола Санд опечален известием. Но он не первый год находится в полном недоумении от приходящих новостей из Украины. Началось все 15 лет назад. "Ситуация с политизацией Евровидениия на Украине началась еще в 2004 году, во времена первого Майдана, - рассказал "КП" член экспертного Совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. - Потом откровенно подставили Верку Сердючку под политический заказ. Ситуация с политизацией Евровидения безусловно усилилась в 2014 году. И ровно с этого момента была пройдена точка невозврата".

v_serduchka Верке Сердючке обидно, что политика опять вмешивается в Евровидение

В 2016 году вместо заслуженной победы Сергея Лазарева получили скандальную викторию Джамалы. Киев ликовал - теперь песенный смотр пройдет в Незалежной.

А 2017 году разразился скандал с недопуском России на конкурс. Украинские власти отказались впустить Юлию Самойлову, поскольку та "нарушила правила въезда в оккупированный Крым". А 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины выступила с заявлением: "Запретить въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - сообщили в СБУ.

jsvok Украину настиг кармический бумеранг за Юлю Самойлову

Ситуация с Самойловой ввергла в шок директорат конкурса. Это стало словно холодным душем для них. Руководство Евровидения до последнего давило на украинские власти, но безрезультатно.

И вот в 2019 году Россия вновь отправляет на песенный смотр Сергея Лазарева. Снова с командой Филиппа Киркорова. А это значит - будет и сильная песня, и яркий номер. Букмекеры, даже еще не услышав композицию, отдали Лазареву и России первое место.

maruvofficial Maruv не собирается играть в грязные политические игры Киева

Организаторы украинского отбора явно занервничали, ведь нужно снова равнозначную замену искать и делать политический демарш. И в этот момент победившая на отборе Maruv огорошила их заявлением о том, что не собирается играть в грязные политические игры.

"Все. Карточный домик начал рушится. Манипуляции и попытка снова сделать политический демарш провалились. Остальные участники отбора тоже мягко послали организаторов куда подальше. Вот так история политизации Евровидения на Украине стала проклятием для Незалежной. По сути, Киев настиг кармический бумеранг и за Лазарева, и за Самойлову", - отметил Вадим Манукян.

lazarevsergey Букмекеры, даже еще не услышав песни, отдали Лазареву и России первое место на Евровидении

Эксперт диву дается, насколько Киев зациклен на собственном "идиотизме". "Идиотизму нет предела. Теперь в довершение всего они заявили о том, что в 2020 году Украина не будет участвовать в конкурсе, если победит Сергей Лазарев. Так пожелаем же удачи Сергею и России на Евровидении в Тель-Авиве. Может, так Украина быстрее переболеет этим конкурсом и снова начнет его воспринимать как музыкальный, либо забудет о нем вовсе. А Ян Ола Санд на фоне этих новостей, вероятно, теперь потирает руки. Головная боль для него кончилась и он, наверное, сейчас на фоне этих новостей больше всех желает победы Сергею Лазареву в 2019 году", - заключил Манукян.

Конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

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