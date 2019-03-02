На Варшавском шоссе столкнулись автобус и фура. Есть пострадавшие

ДТП произошло недалеко от Подольска на 40 км Варшавского шоссе (в 9.20). Как сообщили «КП» в пресс-службе столичного управления ГИБДД, опасные манёвры начал совершать водитель фуры. В него врезался пассажирский автобус. Обоих развернуло на трассе, из-за чего образовалась пробка.

- Некоторые СМИ пишут, что пострадало восемь человек, - рассказали «КП» в полиции. - Это информация не соответствует действительности. Медицинская помощь понадобилась двум участникам ДТП. У одного из них сломаны ноги.

По некоторым данным, автобус вёз иностранных мигрантов.

То, что пострадали двое, подтвердили и в Московском авиационном центре:

- Экипаж дежурного санитарного вертолёта вылетел в поселение Щапово в ТиНАО, где произошло ДТП. С места происшествия эвакуировали двух пострадавших. На борту их сопровождала авиамедицинская бригада.

Напомним, полторы недели назад на том же участке случилась точно такая же авария. Фура нарушила правила. В неё въехал автобус. Трое человек получили травмы и были госпитализированы.