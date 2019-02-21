В Новой Москве рейсовый автобус с пассажирами влетел в фуру

Около полудня четверга, 21 февраля, на Варшавском шоссе в поселке Курилово в районе Новой Москвы столкнулись рейсовый автобус и фура. Они двигались в попутном направлении. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и протаранил двигавшийся впереди грузовик. От удара в автобусе выбило лобовое стекло и оторвало дверь.

- По предварительным данным , незначительные травмы получили три пассажира автобуса. Медицинская помощь им была оказана на месте ДТП, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД Москвы.

Водитель фуры не пострадал. Сейчас причины столкновения устанавливают сотрудники госавтоинспекции. По словам очевидцев , дорога на этом участке не была обработана реагентами.

В этот же день из-за гололеда за Симферопольском шоссе фура вылетела в кювет. На месте ДТП до сих пор работают спасители, которые пытаются вызволить большегруз из сугроба.