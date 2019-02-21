2019-02-21T14:05:04+03:00
Происшествия

В Новой Москве рейсовый автобус с пассажирами влетел в фуру

Три пассажира получили ушибы
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас причины столкновения устанавливают сотрудники госавтоинспекцииСейчас причины столкновения устанавливают сотрудники госавтоинспекцииФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Около полудня четверга, 21 февраля, на Варшавском шоссе в поселке Курилово в районе Новой Москвы столкнулись рейсовый автобус и фура. Они двигались в попутном направлении. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и протаранил двигавшийся впереди грузовик. От удара в автобусе выбило лобовое стекло и оторвало дверь.

- По предварительным данным , незначительные травмы получили три пассажира автобуса. Медицинская помощь им была оказана на месте ДТП, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД Москвы.

Водитель фуры не пострадал. Сейчас причины столкновения устанавливают сотрудники госавтоинспекции. По словам очевидцев , дорога на этом участке не была обработана реагентами.

В этот же день из-за гололеда за Симферопольском шоссе фура вылетела в кювет. На месте ДТП до сих пор работают спасители, которые пытаются вызволить большегруз из сугроба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковской галерее до 14 августа
Песков заявил, что Путин недоволен эффективностью защиты бизнеса в РФ
В России введут нормы труда и отдыха для водителей
Песков заявил, что ничего не знает о доставке российской гуманитарной помощи в Каракас
Годин, Стерлинг и Тьяго претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Песков уверен в скором установлении истины в деле Калви
Россия оказалась в конце списка стран по доступности наркотиков
Росстат назвал основную причину смертности мужчин в России
В китайском городе Цзиань мужчина с ножом напал на прохожих
Депутаты приняли закон о паллиативной помощи
В России появилась вторая женщина-миллиардер
В России планируют создать реестр азартных игроков
Руководителю Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение
Стало известно, почему Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки
Союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск
Московское метро подарит мужчинам к Дню защитника Отечества носки и откроет барбершоп
Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера
В сети появился еще один посмертный клип Децла