В Китае создали приложение для ловли должников с помощью смартфона

Совсем недавно в Азии зародилась и утихла лихорадка с охотой на покемонов — виртуальных зверьков, которых «ловят» смартфоном на улицах с помощью игрового приложения. А теперь в северокитайской провинции Хэбэй на экране мобильника появились другие объекты охоты — живые люди. А именно — должники, просрочившие платёж. Муж забил на алименты? Бывшая жена запускает специальную программу на смартфоне. И, если неплательщик в зоне досягаемости, — его можно найти по геометке на карте и призвать к ответу.

Такое приложение для мобильников представил на прошлой неделе Верховный народный суд провинции Хэбэй. Мол, приставов мало, должников много, почему бы не помочь людям решить свои проблемы самостоятельно. Правда, пока сфера действия «системы поиска должников» ограничивается пятьюстами метрами. Как искать горе-заёмщика, если он, например, удрал в другой город, — не понятно.

Новый сервис показывает местоположение неплательщиков в радиусе 500 метровФото: скриншот видео

Собственно, на этом короткая заметка о неоднозначной новинке в газете China Daily заканчивается. Технические аспекты — скажем, каким образом вычисляется местоположение должника — тоже не афишируются. Судя по всему, для этого используется метод триангуляции сигналов с сим-карты на ближайшие вышки сотовой связи. Но что будет, если неплательщик даст на денёк свой смартфон приехавшей из деревни любимой тёще?.. Учитывая традиционную закрытость Китая, ответы на вопросы о точной работе системы никто не даёт.

Ранее СМИ сообщали, что в Поднебесной стали внедрять «личный социальный рейтинг»: если человек совершает правонарушения, для него закрываются возможности поступить в престижный вуз или попасть на госслужбу; а если ведёт себя хорошо — получает всевозможные бонусы. Теперь же, презентуя «приложение для ловли должников», пресс-секретарь суда заявил: «Это часть наших усилий по созданию системы общественного доверия». Так что два эти проекта явно взаимосвязаны.