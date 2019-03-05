А может, они там стейки едят?

Тот, старый «Последний герой», закрытый в 2009-м, был совершенно невероятным проектом. Наблюдать за тем, как раскрываются люди в экстремальной обстановке, было дико интересно. Но тогда и телевидение было другим. Ему еще доверяли и допускали, что оно может быть честным и искренним. А сегодня ТВ - циничный драгдилер: эмоциональным наркоманам без него никак, но надо быть не в своем уме, чтобы ждать от него хоть толику правды и человеколюбия.

В команды робинзонов опять отобрали очень разные характеры, чтобы они позатейливее взаимодействовали. Но все это не просто вторично. Кредит доверия к телевизору давно исчерпан - принять, что перед нами живые, действующие спонтанно люди, а не статисты, у каждого из которых жесткое сценарное амплуа во имя рейтинга, уже невозможно. Ранее актер Илья Глинников притворялся в шоу «Холостяк», почему теперь я должен верить, что во время конкурса он действительно ушиб колено? Возможно, они там вообще стейки едят, едва выключаются камеры.

Но не только поэтому проект, на мой взгляд, обречен. Одна из команд - это «экстрасенсы», вскормленные сначала каналом ТНТ, а потом и ТВ-3. Люди, отвергающие альтруизм самой своей сутью, дементоры, высасывающие души. Они не выживают на острове, а повышают свою капитализацию: федеральные эфиры позволят им по возвращении залезать в кошельки отчаявшихся граждан на сеансах магии еще эффективнее. Восемь скорпионов в одной банке - мерзкое зрелище.

Смешно, но даже главный приз девальвирован: теперь это не 3 млн рублей, как было раньше, а только два. Такие времена.

«Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Суббота, 19.00. ТВ3

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ребятам о зверятах

Павел САДКОВ

Кокосы, мачете, тотемы… Люди, ковыряющиеся в песке. Не помню почему, но точно помню, что за всем этим вся страна наблюдала с упоением. Тогда все снова и уже окончательно влюбились в Николая Дроздова, по-новому оценили Жанну Фриске, Кирилла Толмацкого, Владимира Преснякова, Максима Покровского… На наших глазах из сценических образов и экранных стереотипов вдруг стали выползать человеческие существа. С недостатками, нервами, несовершенствами. И это было удивительно трогательно (подробности).