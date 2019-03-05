В Лондоне выздоровел пациент с ВИЧ: случайный успех или победа человечества над СПИДом?

БОРОЛИСЬ ПРОТИВ РАКА - ИСЧЕЗ ВИЧ

Жителю Лондона, чье имя скрывает медицинская тайна, в 2003 году поставили диагноз ВИЧ. Поскольку вирус ослабляет иммунитет, одним из частых осложнений у ВИЧ-инфицированных больных становится рак. Лондонского больного в 2012 году настигло опасное злокачественное заболевание, лимфома Ходжкина. Болезнь перешла в тяжелую стадию, и единственным шансом для спасения жизни была пересадка костного мозга. Донором стал человек с особой генетической мутацией, так называемой CCR5 delta 32.

- Известно, что такая мутация практически на 100% гарантирует своим носителям защиту от самых распространенных видов ВИЧ. Упрощенно говоря, при этом генетическом варианте вирусам не удается прикрепляться к иммунным клеткам, и болезнь не развивается, - пояснил «КП» исследователь, эксперт по фармразработкам, вице-президент Фонда «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин.

Лондонский пациент перенес пересадку костного мозга успешно, хотя это весьма рискованная процедура. Более того, после пересадки у него в крови стало уменьшаться количество вирусных частиц. А затем и вовсе исчезли следы вируса иммунодефицита. Даже после того, как в течение полутора лет не применялись препараты против ВИЧ (антиретровирусная терапия), болезнь не вернулась.

МЕТОД БУДУЩЕГО - РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА ВМЕСТО ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Профессор Равиндра Гупта, который возглавлял научно-медицинскую команду для спасения больного, дает объяснения с осторожностью. Пока он говорит не о полном излечении ВИЧ, а о долгой ремиссии. Однако многие эксперты считают этот медицинский случай очень серьезным успехом в борьбе против СПИДа.

- История лондонского пациента подтверждает правильность революционного подхода к лечению ВИЧ, - говорит Юрий Дейгин. - А именно, речь идет о передаче больному особой генной мутации, делающей человека невосприимчивым к ВИЧ-инфекции. На сегодня этого реально достичь путем пересадки костного мозга от донора с мутацией CCR5 delta 32. В дальнейшем, если успешно будут решены этические и медицинские вопросы (безопасность, эффективность), возможно удастся не прибегать к пересадке всего костного мозга, а модифицировать нужным образом ДНК только иммунных клеток ВИЧ-инфицированных людей с помощью генной терапии. Или даже в качестве профилактики вносить необходимые мутации человеку еще до рождения - как это недавно сделал китайский генетик Хэ Цзянькуй, в результате чего родились генно-модифицированные близняшки Лула и Нана. Но такая генная терапия - еще вопрос отдаленного будущего. В частности, редактирование генома при рождении в медицинским целях может стать доступным, думаю, не раньше чем лет через 15 - 20.

- Подход, который был использован в случае лондонского пациента, действительно перспективный. Однако в ближайшее время он вряд ли перейдет в клиническую практику лечения ВИЧ, - считает руководитель Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук Филипп Копылов. - Пересадку костного мозга, которая является единственным методом спасения при ряде онкологических заболеваний крови, маловероятно начнут массово использовать именно для лечения ВИЧ. Потому что, с одной стороны, есть эффективная антиретровирусная терапия (при ее грамотном применении и строгом соблюдении пациенты с ВИЧ живут столько же, сколько люди без вируса. - Ред.). С другой стороны, пересадка костного мозга это очень рискованная и тяжелая для организма процедура. Ведь по сути родной костный мозг человека полностью заменяется на другой, и идет столкновение двух систем. Нужно бороться с отторжением. В то же время для науки и медицины очень важно понимание и подтверждение, что определенная мутация может быть полезна в борьбе против ВИЧ. Именно в этом направлении нужно работать.

КСТАТИ

Первопроходцем был «берлинский пациент»

До сих пор единственным на Земле человеком, излечившимся от ВИЧ, считался «берлинский пациент» - американец Тимоти Рэй Браун. Диагноз ему был поставлен во время учебы в Берлине в 1995 году. Болезнь прогрессировала и обернулась тяжелым осложнением. Как и лондонский пациент, Браун страдал от онкологического заболевания (это была лейкемия). Лечение - трансплантация костного мозга - тоже было выбрано именно для спасения от рака. И донор так же имел мутацию, защищающую от ВИЧ. В результате удалось побороть и рак, и ВИЧ.

- Обратите внимание: пересадка костного мозга в обоих случаях применялась как метод для лечения онкологических заболеваний, - подчеркивает профессор Филипп Копылов. - Чтобы лечить таким образом именно ВИЧ, необходимо официально зарегистрировать данное медицинское показание для метода лечения. А для этого нужны клинические испытания, одобрение соответствующего органа (в США - FDA) и т.д.