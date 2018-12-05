Секретный эксперимент в Китае: Генно-модифицированные близнецы не будут болеть СПИДом

На днях на свет появились первые на земле дети с измененным ДНК. Автор научной сенсации - китайский ученый Хэ Цзянькуй из Южного научно-технологического университета в Шэньчжэне. По его словам, ему с коллегами удалось изменить один из генов у девочек-близняшек Лулу и Наны. Это позволит их организмам быть невосприимчивыми к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), возбудителю СПИДа. Якобы в эксперименте участвовали семь пар. При этом все мужчины заражены ВИЧ, а женщины здоровы.

Особую пикантность новости придает тот факт, что эксперимент китайцы проводили тайно - как от руководства университета, так и от местного минздрава. Надо сказать, власти, как и все профессиональное сообщество, сомневаются в правдивости того, о чем говорит китайский ученый. Более того, генетика и его коллег могут серьезно наказать - оштрафовать, запретить заниматься наукой или даже отправить в тюрьму. Редактирование генома живых людей запрещено. Вмешиваться в структуру генетического материала можно только в том случае, если эмбрионы пожертвованы ученым. Хэ Цзянькуй же уверяет, что «отредактированные» близняшки уже родились и полностью здоровы. Более того, на подходе еще один младенец с измененным геномом! Правда, ни фото, ни видео уникальных детей пока нет.

Между тем выяснилось, что на свет скоро должен появиться и третий ГМО-ребенок. Если женщина, которая принимает участие в эксперименте, сможет его выносить.

Редактирование генома человека - очень перспективное, но жестко зарегулированное всевозможными запретами и ограничениями направление генной инженерии. Ученые существенно продвинулись в последние годы, технологии совершенствуются. Но манипуляции с геномом пока все еще очень опасны. В ходе редактирования может повредиться какая-либо из частей - это может привести к тяжелым последствиям для организма. Кроме того, вмешательство на молекулярном уровне может приводить к непредсказуемым мутациям.