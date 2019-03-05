Александр Повалко: «Люди входят в мир, в котором креативность во многом будет определять их успех»

Тема национальных проектов стала основной на прошедшем Российском инвестиционном форуме в Сочи. Один из проектов посвящен образованию. А как иначе, если благодаря вложениям в эту сферы, мы формируем будущее нашей страны. О том, насколько охотно инвесторы приходят на этот рынок и какие проекты уже реализуется сегодня, «Комсомолке» рассказал Александр Повалко, генеральный директор Российской венчурной компании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693277" frameborder="0"></iframe> Александр Повалко на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

Создавать возможности

- На этом форуме много говорили про образование, и все чаще эта сфера рассматривается как особо привлекательная для инвестиций. Как сейчас обстоят дела с инвестициями в сфере, как модно сейчас говорить, Edtech? И зачем вообще в него вкладываться?

- Сегодня рынок Edtech достаточно быстро растет на глобальном уровне. Это определяет его привлекательность для инвестиционных вложений. Быстрый рост позволяет инвесторам получить серьезную прибыль. В России есть особенность этого рынка, в первую очередь, связанная с тем, что основной игрок – это государство. Соответственно, в эту зарегулированность встроиться с какими-то новыми технологическими решениями непросто. Тем не менее, уже сейчас по нашим оценкам есть сотни стартапов и несколько зрелых компаний, которые демонстрируют вполне убедительные результаты. У таких компаний объем выручки исчисляется сотнями миллионов рублей.

Хороший пример – компания Skyeng. В 2017 году их оборот превысил 700 млн рублей. Это сервис по обучению английскому языку, который не только удачно работает на российском рынке, но сейчас уже выходит и за рубеж.

- Вы сказали, что это общеизвестный факт, что эта сфера в большей степени государственная. Что государство делает для развития новых образовательных технологий и что, в частности, Российская венчурная компания делает для этого?

- Есть целый приоритетный национальный проект, посвященный образованию. В нем прописаны основные шаги и вызовы, которые стоят перед государственной системой. Нам они интересны, в первую очередь, с точки зрения создания возможностей для работы на этом государственном рынке частных компаний. Потому что все, кому мы даем деньги, это все-таки частники. Мы не субсидируем государство. Мы не субсидируем школы. Мы делаем инвестиции.

Сейчас мы запускаем специализированный фонд, который будет работать строго на рынке Edtech, инвестировать в новые образовательные технологии. Его объем составит порядка 7 млрд руб. Этот фонд мы запустим к середине текущего года, первые проекты планируем анонсировать до конца 2019 года.

Система непрерывного образования

- В свете стремительной смены технологического уклада какие вызовы встают перед этой сферой – сферой образования?

- Хороший вопрос. На мой взгляд, сейчас есть очень понятный набор проблем. Например, низкий уровень креативности, прививаемый школой, - страшный вызов, потому что люди входят в мир, в котором креативность во многом будет определять их успех.

- Но все же креативными быть не могут. Для этого нужно иметь определенный склад ума.

- Все не могут. И поиск себя в этом новом мире – это второй вызов. Возможность учиться и быстро переучиваться. Перед системой образования стоит огромная глобальная задача выстроить такую систему непрерывного образования в течение всей жизни, чтобы человек, когда его увольняют с работы, мог быстро найти и попробовать что-то другое…

- Хорошо, тогда отсюда сразу вытекает другой вопрос. Какими инструментами можно этого добиться?

- Снизив транзакционные издержки этого человека. Для этого есть понятные технологические решения. Доступность образования определяется, в том числе, и уровнем технологического прогресса. Например, во Владивостоке, на образовательном интенсиве «Остров» в прошлом году мы тестировали инструмент, который позволяет оценить и предугадать то, что будет интересно человеку. То есть искусственный интеллект говорит: «Вот ты такой, но хорошо бы тебе, чтобы эту нишу заполнить, пойти и поучиться там-то». Такие рекомендательные механизмы позволяют человеку сложить интересную, правильную и релевантную к текущей ситуации образовательную траекторию. Это первый инструмент.

Второй - доступность и разнообразие как контента, так и инструментов. У нас не насыщен этот рынок. Развитие и предложение новых образовательных программ, которые одобрены и сертифицированы и работодателями, и рыночными игроками - это вторая важная тема.

- А третья?

- Сейчас разные инструменты сбора данных дают возможность узнать о вас всё или почти всё. Это позволяет избежать ситуации, когда финальные тесты являются единственным, определяющим успех человека, инструментом. Часто внешние факторы мешают проявить себя на все 100%. Например, студент в этот день плохо спал или у него насморк или еще что-то… Но, если вы постоянно собираете о нем информацию, формируете цифровой профиль, вдруг выясняется, что эти тесты не так страшны.

- А насколько это легитимно?

- Впереди еще долгий путь по легитимизации этой технологии. Это же предполагает колоссальные изменения целых структур и систем. Огромное количество людей работает в устоявшейся парадигме, например, учителя, которых у нас в стране больше миллиона. Система меняется, но не сразу.

Олимпиада НТИ

- Вы вместе с АСИ с 2015 года проводите Олимпиаду Национальной технологической инициативы (НТИ) для школьников. Расскажите про этот формат, его результаты и новый сезон Олимпиады.

- На мой взгляд, это очень крутая вещь. В 2014 году президент России дал поручение – реализовать проект, который называется Национальная технологическая инициатива, с целью создания компаний-лидеров на новых формирующихся рынках. В ходе реализации НТИ стало понятно, что именно дети – источник будущих проектов и будущих глобальных лидеров. И был придуман такой формат – Олимпиада НТИ. Это командно-инженерная олимпиада, в рамках которой школьники со всей страны решают конкретные технологические задачи по самым передовым направлениям – беспилотники, персонализированная медицина, космические технологии.

- Например?

- Например, на Олимпиаде НТИ прошлого года были задания собрать и запрограммировать биопротез руки или создать замкнутую экосистему с разными растениями. Дальше – программирование коптеров и дронов. Задача сделать так, чтобы коптер пролетел по определенному маршруту, забрал груз и перенес его в конечную точку. Это одновременно очень сложно и очень интересно.

Победитель получает право поступления в лучшие технические вузы страны. В прошлом году 20 тысяч человек участвовало в Олимпиаде НТИ, а в этом – уже 40 тысяч. А еще свыше тысячи школ по всей России с прошлого года проводят Урок НТИ. Не потерять молодую аудиторию – крайне важная задача в работе с технологической повесткой.