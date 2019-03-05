Сколько пунктов автоматического всегабаритного контроля необходимо организовать на дорогах России?
Смотрите прямую видеотрансляцию из студии Радио «КП» с 18:05 мск
Антон Замков на радио "Комсомольская правда".
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В программе «Россия в движении» на Радио «КП» – генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков. Вместе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым обсудим цифровизацию дорог и автоматический контроль веса грузовиков.
Прямая видеотрансляция
Россия в движении: Сможет ли цифровизация дорог повысить безопасность движения.Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) А также присылать сообщения на WhatsApp и Viber: номер +7-967-200-97-02
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